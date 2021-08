A Secretaria Municipal de Saúde informou que um óbito foi registrado nesta quinta-feira. Trata-se de um homem de 48 anos.

Em função do atual quadro da pandemia em Araxá, houve diminuição do número de leitos clínicos (26 para 20) e de UTI (20 para 12) para Covid-19, permitindo internações de pacientes com outras doenças graves.