A Secretaria Municipal de Saúde informou que um óbito foi registrado nesta terça-feira. Trata-se de uma mulher de 79 anos.

Em nota, a pasta esclareceu que no Boletim Epidemiológico do dia 05/04 saiu um erro na digitação do número de casos recuperados. O dado correto é 7.104. Já no Boletim de hoje 06/04, o dado está correto. 7.180 recuperados.