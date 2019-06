Bosco e secretário estadual de cultura visitam igreja São Sebastião em Araxá

Atendendo um convite do governador Romeu Zema e do deputado Bosco, o secretário estadual de cultura e turismo de Minas Gerais, Marcelo Matte, visitou, no último fim de semana, a igreja matriz de São Sebastião. A igreja foi construída em 1804 por José Pereira Bom Jardim e se tornou um bem tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEPHA, em 1979. O local também abriga o Museu Sacro inaugurado em 1991 com fotos, objetos e imagens da época. Por conta da precariedade da estrutura, a igreja está interditada.

O secretário informou que ele e membros IEPHA, acompanham o caso de perto esta situação e, juntos, buscam soluções para a resolução desta demanda. “O projeto de recuperação da igreja está em andamento e deve ficar pronto no próximo mês”, adiantou Matte. Por conta deste empenho, Bosco agradece o apoio do Governo Estadual. “É muito importante esta visita inloco do secretário, para que possamos recuperar este patrimônio cultural, religioso que faz parte da história de Araxá”, salienta Bosco.

Requerimento na Comissão de Cultura

O deputado Bosco também solicitou, através da Comissão de Cultura, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para que a seja restaurada a Igreja de São Sebastião, em Araxá, inscrita desde 1979 nos Livros de Tombo Histórico, das obras de Artes Históricas e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográfico e de Belas Artes do Estado de Minas Gerais, para que seus paroquianos, demais fiéis e turistas possam voltar a frequentá-la.