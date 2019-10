Bradesco vence licitação para pagamento da folha dos servidores municipais

Os mais de 5 mil servidores da Prefeitura de Araxá estão sendo convocados para formalizar a abertura de conta no banco Bradesco. A empresa foi a vencedora da licitação para realizar o pagamento do salário do funcionário público nos próximos cinco anos.

O banco demandou uma força tarefa de 85 funcionários, sendo 70 de outras cidades como Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Contagem e Betim, que se uniram aos outros 15 profissionais atuantes em Araxá. Todos os funcionários deverão abrir suas contas no Bradesco, para isso, o atendimento está sendo realizado, de 8h às 17h, no Clube Araxá desde terça-feira, 1°, até o próximo dia 18 de outubro.

Importante: O servidor terá a opção de continuar recebendo o salário no banco da sua preferência (Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, etc.), sem nenhum ônus. Mesmo assim, ele deverá comparecer ao Bradesco abrir sua conta e formalizar essa solicitação.