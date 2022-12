Cadastro de estudantes para adquirir o passe livre do transporte público coletivo urbano começa em janeiro

A gratuidade da tarifa do transporte público coletivo urbano para estudantes estará com cadastramento disponível a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Para usufruir do benefício, o aluno deve estar devidamente matriculado no ensino regular, procurar a secretaria da escola onde estuda para solicitar a ficha de cadastro carimbada pela instituição e entregá-la um dos pontos de apoio.

O passe livre de transporte estudantil entra em vigor a partir do início do calendário letivo, em fevereiro de 2023.

Pontos de Apoio



• Empresa Vera Cruz

• Base Comunitária do bairro Urciano Lemos

• Nova Sede do Procon

• Núcleo de Convivência do bairro Boa Vista

• Praça da Família

• Praça das Mangueiras