Cadastros de estudantes para adquirir o passe livre começa nesta sexta (6)

A gratuidade da tarifa do transporte público coletivo urbano para estudantes matriculados no ensino regular presencial começa nesta sexta-feira (6). A partir deste ano de 2023 todos os estudantes terão direito à gratuidade do transporte público urbano para frequentarem as aulas. Para usufruir do benefício, as pessoas devem procurar os pontos de apoio estruturados pela empresa Vera Cruz em parceria com a Prefeitura de Araxá para realizar o seu cadastro.

O benefício faz parte do Programa “Eu Vou”, uma política pública de mobilidade urbana implantada pela Prefeitura de Araxá no início de dezembro. Para ter direito ao benefício de acordo com o calendário escolar, o aluno deverá estar portando a documentação abaixo e posteriormente deve procurar os pontos de cadastro.

O programa evitou o aumento da passagem de ônibus urbano e reduziu em 25% o valor, passando de R$ 4,00 (Quatro Reais) para R$ 3,00 (Três Reais) desde o dia 7 de dezembro. A nova legislação amplia ainda o acesso de idosos à gratuidade no transporte público, que passa a ser a partir de 60 anos completos (antes era a partir de 65 anos). Pessoas com deficiência e seus acompanhantes também possuem o direito à gratuidade no transporte público coletivo.

Documentação necessária para Estudantes



– Ficha de Cadastro devidamente preenchida e carimbada pela escola o qual irá estudar (ficha disponível nas secretarias das escolas)

– Cartão Estudantil (se já possuir)

Pontos de Cadastro para Estudantes• Empresa Vera Cruz

• Base Comunitária de Segurança Pública do bairro Urciano Lemos

• Ouvidoria (antiga biblioteca municipal no calçadão)

Observações

O cadastro somente será realizado com a presença do aluno titular do cartão, uma vez que será feito o cadastro de sua foto no sistema para “Reconhecimento Facial” durante a utilização. O benefício é intrasferível e se não utilizado corretamente poderá ser suspenso por até 30 dias.

Cadastro de IdososA gratuidade da tarifa do transporte público coletivo urbano para idosos a partir de 60 anos começou no último dia 20 de dezembro. A nova legislação amplia ainda o acesso de idosos à gratuidade no transporte público, que passa a ser a partir de 60 anos completos (antes era a partir de 65 anos).

Pontos de Apoio de Idosos



• Empresa Vera Cruz

• Base Comunitária do bairro Urciano Lemos

• Ouvidoria (antiga biblioteca municipal no calçadão)

• Núcleo de Convivência do bairro Boa Vista

• Praça da Família

• Escola Estadual Professor Luiz Antônio Corrêa Oliveira – Polivalente