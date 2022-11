Câmara aprova projetos para realização de parcerias com cinco instituições

Durante a reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá, realizada na tarde desta terça-feira (08), os vereadores apreciaram cinco projetos de lei. Todas as matérias foram aprovadas por unanimidade e autorizaram a celebração de termos de fomento. As instituições beneficiadas são: Associação dos Corredores de Rua de Araxá – ACORA, Associação das Folias de Reis de Araxá, Jeep Clube Serra da Canastra, Associação dos Hortigranjeiros de Araxá- ASSHORGRAN e Casa de Nazaré.

Projetos aprovados:

Projeto de Lei 256/2022- Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação dos Corredores de Rua de Araxá – ACORA. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 259/2022- Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação das Folias de Reis de Araxá. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 260/2022- Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Jeep Clube Serra da Canastra. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 262/2022- Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação dos Hortigranjeiros de Araxá- ASSHORGRAN. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 263/2022- – Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Casa de Nazaré. Autor: Executivo.

Tribuna

Respeitando o revezamento semanal, sete vereadores usaram a tribuna:

Primeiro a usar a tribuna, o vereador Bosco Júnior apresentou indicação apontando a necessidade de construção de um estacionamento que atenda o CEMEI Conceição Velasco. Bosco solicitou informações para saber se existe algum projeto para o prédio que era ocupado pela Secretaria Municipal de Ação Social, antiga Escola Luísa de Oliveira Faria. Em seguida, o vereador apresentou Moção de Congratulações direcionada à Dra. Erilda Marques Pereira da Rocha, pelo lançamento do livro “Um Século de História e Memórias”.

O vereador Dirley da Escolinha apresentou projeto de lei que institui o dia do Líder Comunitário, a ser celebrado no dia 17 de setembro, que é o dia da Compreensão Mundial. O parlamentar também apresentou diversas indicações pedindo principalmente melhorias para o trânsito, através da instalação de redutores de velocidade e faixas de pedestres em alguns pontos da cidade.

O vereador João Veras sugeriu o reestabelecimento do ponto de apoio da Polícia Militar na base integrada localizada na av. Washington Barcelos, bairro Urciano Lemos; colocação de lixeiras ao longo da av. Washington Barcelos e instalação de redutores de velocidade na av. Pedro Honorato da Silva (av. Ecológica), nas proximidades da saída de veículos pesados da Copasa, bairro Vila Silvéria.

O vereador Wellington da Bit usou seu tempo regimental para solicitar ao Deputado Bosco que sejam renovadas as ações para a implantação da Superintendência Regional de Ensino em Araxá. Ele pediu o aumento do tempo de utilização dos velórios municipais pelas famílias enlutadas, para até 6 horas de duração e apresentou uma proposição para que os empresários possam realizar o pagamento proporcional da taxa de licenciamento, quando precisarem encerrar as atividades de uma empresa.

O vereador Evaldo do Ferrocarril apresentou diversas indicações contemplando principalmente solicitações de obras e melhorias de infraestrutura. Dentre os pedidos, destacam-se: reforma do CEMEI Armindo Barbosa (Pro Infância), no bairro Ana Pinto de Almeida e a revitalização da praça e quadra de esportes, situada na rua Domingos Félix Gondim, no bairro Bela Vista. O vereador, por fim, apresentou Moção de Congratulações à Léa Francisca Batista, pelo dia do diretor escolar.

O vereador Luiz Carlos apresentou projeto de lei que cria o Programa Pequeno Agricultor nas Escolas da Zona Rural do município. Ele também pediu melhorias para as salas de velório dos cemitérios municipais, criação de um espaço cultural para colecionadores e antiguidades na praça Arthur Bernardes e a delimitação de uma vaga de estacionamento reservada para cadeirantes, em frente à Escola Municipal Coronel José Adolfo de Aguiar, bairro Vila Santa Luzia, dentre outros pedidos.

Finalizando os trabalhos, a vereadora Fernanda Castelha solicitou que seja estudada a possibilidade de implantação de Programa de Excelência no Atendimento e Boas Práticas no Serviço Público Municipal de Araxá. Ela também pediu que o Município se inscreva para participar do Programa Estadual de Identificação de Animais Domésticos “Conheça Seu Amigo”, que tem por objetivo implantar leitores eletrônicos e microchips de identificação em animais de rua, pertencentes à população de baixa renda ou sob tutela de entidades protetoras.