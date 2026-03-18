Câmara de Araxá debate demandas urbanas e sociais e aprova projetos de investimento

A Câmara Municipal de Araxá realizou, nesta terça-feira (17), a 51ª Sessão Ordinária da legislatura. Respeitando o revezamento semanal, usaram a tribuna os vereadores: Alexandre Irmãos Paula, Jairinho Borges, Maristela Dutra, Chicão Jesus Te Ama e Fernanda Castelha.

Alexandre Irmãos Paula sugeriu a criação de uma feira livre dominical e propôs um programa de incentivo a capinadores, além de homenagear o CAPS II Maria Pirola. Jairinho Borges ressaltou sua participação em evento da Justiça Federal, abordou a fiscalização do tráfego de caminhões e solicitou melhorias em iluminação pública e espaços comunitários. Maristela Dutra apresentou projetos voltados ao empreendedorismo feminino, infraestrutura urbana e transparência na saúde. Chicão Jesus Te Ama cobrou providências para problemas causados pelas chuvas, além de indicar melhorias em vias, espaços públicos e cemitérios. Já Fernanda Castelha apresentou propostas nas áreas de saúde e causa animal, incluindo investimentos na área da saúde e implantação de serviços e avanços em políticas de bem-estar animal.

Projetos aprovados:

Durante a ordem do dia os vereadores aprovaram 4 Projetos de Lei de autoria do Executivo.

Confira a lista completa dos projetos aprovados:



Projeto de Lei 35/2026: Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, visando à realização do recapeamento da Avenida José Ananias de Aguiar. Autor: Executivo.

Projeto de Lei 36/2026: Autoriza a criação de elemento de despesa, abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Autor: Executivo.

Projeto de Lei 37/2026: Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, no orçamento vigente do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, visando à criação da seguinte atividade XXIX ENAPA (Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção). Autor: Executivo.

Projeto de Lei 38/2026: Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Educação. Autor: Executivo.

A integra das matérias pode ser acessada no site da Câmara: araxa.mg.leg.br

Tribuna:

Alexandre Irmãos Paula

O vereador Alexandre Irmãos Paula foi o primeiro orador da tarde. Ele apresentou uma Moção de Pesar pelo falecimento de Luzia Aparecida da Silva, ocorrido no dia 15 de março de 2026. Na homenagem, o parlamentar manifestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando votos de força e conforto neste momento de dor e perda irreparável.

Entre as indicações, o vereador solicitou à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária a realização de um estudo de viabilidade técnica para a implantação de uma feira livre aos domingos na Praça Padre Anacleto, no bairro Santo Antônio. A proposta atende a uma demanda de moradores da região, que já contam com feira às quintas-feiras e sugerem a ampliação para o domingo, seguindo modelo semelhante ao que ocorre no bairro Urciano Lemos.

Outra indicação encaminhada pelo parlamentar propõe a criação do Programa Municipal de Incentivo ao Trabalho de Capinadores e Limpeza de Terrenos e Lotes. A iniciativa busca fomentar a geração de renda para trabalhadores autônomos, facilitar a contratação de serviços de limpeza, promover a conservação urbana e contribuir para a saúde pública. Além disso, o vereador apresentou Moção de Aplausos e Reconhecimento aos gestores do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) II Maria Pirola, destacando os 15 anos de serviços prestados à saúde mental em Araxá.

Jairinho Borges

O vereador Jairinho Borges utilizou a tribuna para destacar sua participação, como representante do Legislativo, na cerimônia de assinatura de acordos de cooperação técnica e na inauguração da Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal da 6ª Região. A iniciativa contempla os municípios de Araxá, Ibiá e Frutal.

Durante seu pronunciamento, o parlamentar também abordou ações de fiscalização realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, especialmente no que diz respeito à circulação de caminhões com peso acima de 14 toneladas em importantes vias da cidade, como as avenidas Dâmaso Drummond, João Moreira Sales, Senador Montandon e Imbiara. Além disso, o vice-presidente alertou para a situação das estradas rurais do município, destacando a deterioração causada por práticas inadequadas no reboque de carretas, principalmente em períodos em que o solo se encontra mais sensível devido às condições climáticas.

O vereador apresentou indicação solicitando que seja avaliada a extensão da rede de iluminação pública na Rua Fertiza, nas proximidades do número 5010, no bairro Vila Silvéria, com o objetivo de aumentar a segurança dos moradores. Ele também pediu a realização de uma pequena reforma na praça localizada na Igreja Santo Antônio, atendendo a demandas da comunidade local e visando à melhoria do espaço de convivência da população.

Maristela Dutra

A vereadora Maristela Dutra apresentou um conjunto de propostas voltadas ao desenvolvimento social, à transparência na gestão pública e à melhoria da infraestrutura urbana. Entre os destaques está o Projeto de Lei que institui o Programa Feira das Mulheres Empreendedoras, iniciativa que busca promover a inclusão social e incentivar o empreendedorismo feminino no município, ampliando oportunidades de geração de renda e valorizando o protagonismo das mulheres na economia local.

No âmbito das indicações, a parlamentar protocolou indicação solicitando ações para fortalecer o artesanato local e garantir mais segurança nas feiras realizadas na cidade. Outra solicitação da parlamentar sugeriu a instalação de cobertura e abrigo em pontos de ônibus localizados na Avenida Janusdeza Ávila Trindade, nos bairros Vila Mayor e Jardim das Oliveiras, visando oferecer mais conforto e proteção aos usuários do transporte coletivo.

A vereadora também apresentou requerimentos solicitando informações à Secretaria de Saúde sobre a implantação da unidade de quimioterapia no município, anunciada anteriormente em parceria com o Hospital Hélio Angotti, além de esclarecimentos detalhados sobre os serviços de recapeamento asfáltico e operação tapa-buracos em Araxá. Por fim, Maristela pediu a implantação de sinalização horizontal e vertical no bairro Vila Universitária, incluindo pintura de faixas de pedestres e instalação de placas de parada obrigatória, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito e atender às demandas dos moradores da região.

Chicão Jesus Te Ama

Chicão Jesus Te Ama apresentou uma série de indicações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e ao atendimento de demandas emergenciais da população de Araxá. Entre os principais destaques, o parlamentar solicitou providências urgentes para as ruas José Pedro da Silva e Pau Brasil, no bairro Pão de Açúcar, fortemente afetadas pelas chuvas recentes. Durante pronunciamento, ele relatou o drama de famílias que tiveram casas invadidas pela água, com perda de móveis e pertences, e cobrou agilidade do poder público diante da deficiência do sistema de drenagem pluvial da região, considerado antigo e insuficiente para suportar o volume de água em períodos de chuva intensa.

O parlamentar reforçou o pedido para que a Secretaria de Obras adote medidas emergenciais em diversos outros pontos da cidade atingidos pelas chuvas, que causaram transtornos e prejuízos à população. Chicão também apresentou indicação solicitando operação tapa-buracos e manutenção asfáltica na Rua Janaína Andrade Teixeira, no bairro Santa Rita, destacando os riscos à segurança de motoristas e pedestres. Chicão também pediu obras de reparo e contenção no passeio público da Rua Erminda Soares de Lourdes, no bairro Tiradentes, às margens de um córrego, visando prevenir acidentes e garantir maior segurança aos moradores.

O vereador ainda apresentou indicação solicitando serviços de limpeza, capina e manutenção nos cemitérios municipais, atendendo a reclamações sobre o acúmulo de mato e vegetação. Chicão também protocolou projetos de lei voltados à valorização de profissionais, como os trabalhadores da limpeza urbana e os assistentes sociais e psicólogos da rede pública.

Fernanda Castelha

A vereadora Fernanda Castelha utilizou a tribuna para apresentar propostas e ações voltadas à saúde pública, à causa animal e à valorização da memória local. Entre os destaques está o Projeto de Lei que denomina como Avenida Eleazar Moreira Vilaça a atual Avenida “A” do Loteamento Residencial Monte Haramun, homenageando um cidadão reconhecido pelo trabalho social desenvolvido ao longo de décadas no Serviço de Obras Sociais (SOS), destacando sua trajetória marcada pela solidariedade, fé e dedicação à comunidade araxaense.

Na área da saúde, a parlamentar apresentou indicação solicitando, em caráter de urgência, a ampliação da oferta de exames de ressonância magnética no município, seja por meio de convênios com clínicas e hospitais, seja pela aquisição de equipamento próprio. Segundo ela, a atual fila de espera é extensa e compromete diagnósticos e tratamentos., Fernanda também anunciou a destinação de R$ 1 milhão, viabilizada em parceria com o deputado federal Dr. Mário Heringer, para a realização de exames de cateterismo em Araxá, que passarão a ser feitos na Santa Casa, reduzindo a dependência de atendimentos em outras cidades. A vereadora informou a previsão de mais R$ 3,5 milhões em recursos para a saúde, destinados a exames e procedimentos de média e alta complexidade.

Ela destacou avanços na causa animal, com a realização da primeira etapa do mutirão de castração, que atendeu 450 animais, e a previsão de novas etapas ao longo do ano. Além disso, anunciou a implantação da Clínica Veterinária Municipal, viabilizada com recursos destinados por Mário Heringer, totalizando investimentos para aquisição, estruturação e equipagem do espaço. A unidade deverá ser instalada em ponto estratégico da cidade e oferecer atendimento a animais, especialmente de famílias de baixa renda.