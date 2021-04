Câmara Municipal apoia campanha Vacinação Solidária em prol de instituições

Um pouco de cada um é muito para quem precisa! Pensando em uma forma de auxiliar as famílias que passam por dificuldades para se alimentar nesse período mais crítico da Pandemia da Covid-19, a Câmara Municipal, por iniciativa do seu presidente, vereador Raphael Rios, apoia a campanha Vacinação Solidária. A partir desta quarta-feira (7), as pessoas que forem se vacinar contra a Covid-19 ou contra a gripe H1N1 que começa na próxima segunda-feira (12), estão convidadas a doar um litro de óleo e fazer parte dessa corrente do bem.

As doações deverão ser feitas apenas nos locais de vacinação divulgados pela Secretaria de Saúde. As doações serão repassadas ao SOS, Ampara e Moto Clube Insanos. A Prefeitura de Araxá e TV Integração também são parceiras do projeto.

Raphael Rios explica que a campanha surgiu da necessidade crescente de muitas famílias. “No momento são poucas ações para a doação de alimentos e estamos no pior momento da pandemia no Brasil”. Ele explica que será aceito apenas o litro de óleo. A Campanha é parceria de uma empresa de Araxá que vai trocar os litros de óleo por cestas básicas padronizadas.

Ainda, segundo ele, a destinação dos alimentos será de responsabilidade dos parceiros que já contam com seus cadastros de famílias assistidas, portanto quem precisar deve procurar as respectivas entidades.

Raphael explica que a doação é uma ação voluntária, ou seja, a vacinação não está condicionada à doação. Doa quem puder e o quanto puder.

Vacinação – 69 anos

A Prefeitura de Araxá realiza a vacinação contra a Covid-19 de idosos de 69 anos nesta quarta-feira (7), das 8h às 16h, na Unileste, Uninorte, Unioeste e Uninordeste. A imunização ocorrerá em duas filas, uma para o formato drive-thru e outra para pedestres.

Receba a Vacina, Doe Amor!

Se você puder, quando chegar a sua vez de receber a vacina contra a Covid-19 ou contra a Gripe H1N1, doe 1 litro de óleo. Sua doação será revertida em cestas básicas que serão doadas às famílias carentes de Araxá. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.