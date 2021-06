Câmara Municipal aprova inclusão de novos profissionais em abono para o combate à pandemia

Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei 114/2021, que altera a redação do artigo 1.º da Lei Municipal n.º 7.505/2021. A nova redação instituiu o abono pecuniário no valor de R$ 500 mensais aos servidores municipais ativos (concursados, contratados, efetivos e estáveis) que atuarem na prestação de serviços diretamente relacionados com medidas de enfrentamento e tratamento da Covid-19, mais 240 profissionais foram incluídos no novo projeto, ao todo, cerca de 500 servidores receberão o abono porquanto perdurar o estado de calamidade.

Serão beneficiados trabalhadores lotados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, Unisul, Uninordeste, Laboratório Municipal, Vigilância em Saúde, Programa de Internação Domiciliar, Estratégia de Saúde da Família – ESF, no Serviço de Vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, e Serviços Urbanos.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, destaca a importância do reconhecimento da Administração Municipal a esses profissionais. “Elogiar é muito bom, é importante reconhecer. Mas a remuneração é melhor ainda, especialmente porque esses profissionais estão há um ano no combate à pandemia e, enfim, recebem o reconhecimento financeiro tão importante para todo trabalhador”.

Ao final da reunião, os vereadores lembraram da importância de incluir os profissionais dos Caps no abono e o vereador Evaldo do Ferrocarril fez a leitura de uma indicação a respeito.

Confira abaixo os cargos contemplados:

Unidade de Pronto Atendimento – UPA: Agente Administrativo I; Agente Operacional de Transporte; Assistente Social; Assistente Técnico de Administração I; Atendente de Consultório Dentário; Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Serviços; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Oficial de Administração I; Operador de Computador; Psicólogo; Técnico de Enfermagem; Técnico em Radiologia; Vigilante; Auxiliar de Administração; Biomédico;

Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde: Agente Administrativo I; Agente Operacional de Transporte; Auxiliar de Serviços; Motorista;

Unisul: Agente Administrativo; Auxiliar de Administração I; Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Serviços; Enfermeiro; Fisioterapeuta; Técnico de Enfermagem; Vigilante;

Uninordeste: Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Serviços; Enfermeiro; Técnico de Enfermagem; Vigilante;

Laboratório Municipal: Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Serviços; Biólogo; Biomédico; Bioquímico; Técnico de Laboratório;

Vigilância em Saúde: Auxiliar Administrativo I; Biomédico; Enfermeiro; Fiscal Sanitário; Fisioterapeuta; Agente administrativo; Auxiliar de administração; Biólogo; Dentista; Técnico de Segurança do Trabalho;

Programa de Internação Domiciliar – PIID: Enfermeiro; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; Recepcionista; Técnico de enfermagem;

Estratégia de Saúde da Família – ESF: Agente Comunitário de Saúde; Enfermeiro; Técnico de enfermagem;

Serviço de Vacinação: Enfermeiro; Técnico de enfermagem;

Serviços Urbanos: Coveiros.