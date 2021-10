Câmara Municipal de Araxá celebra 190 anos de fundação

Criada no dia 13 de outubro de 1831, a Câmara Municipal de Araxá comemora neste ano, 190 anos de criação. A data foi marcada pela realização de uma Reunião Solene na tarde desta terça-feira (13), na Casa da Cidadania.

Autoridades participaram da Reunião Solene, que não foi aberta à comunidade em virtude da pandemia. Além dos vereadores, também participaram do evento o prefeito Robson Magela, o delegado regional de Polícia Civil, Vitor Hugo Heisler, o tenente Josué Muniz, representando o 37º Batalhão de Polícia Militar e o deputado Estadual Bosco, que falou em nome dos ex-vereadores. A servidora Terezinha Maria Soares falou em nome dos servidores da Casa.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, destacou em seu discurso a importância do Poder Legislativo na história da Cidade, visto que a Câmara Municipal foi instituída antes mesmo do Poder Executivo. Ele lembrou marcos importantes para a comunidade araxaense, como a urbanização de Araxá, e a oferta dos serviços de água potável em 1909 e da luz elétrica em 1914. “Que possamos deixar um legado de resultados para a comunidade como aqueles que nos antecederam, a começar pelos cidadãos ilustres e pela primeira formação da Câmara presidida por Mariano de Ávila. Aos meus 14 colegas de Legislatura, meu respeito e votos de ainda mais sucesso pelos próximos anos”.

Em seu discurso, o prefeito Robson Magela, destacou que exerceu a função de vereador no mandato 2017-2020 e reforçou a importância do Poder Legislativo para a democracia. Durante o uso da palavra, Robson apresentou projetos de Lei, com a proposta de aumento no valor do vale-alimentação dos servidores ativos e inativos da Administração Municipal Direta e Indireta, de R$ 300 para R$ 500. Robson também protocolou um projeto de lei que solicita autorização para contratação de plano de saúde para servidores públicos municipais de Araxá.

Já o deputado estadual Bosco anunciou a destinação de R$ 1,5 milhão em emenda parlamentar para ser investido na educação municipal. O valor será dividido em emendas de R$ 100 mil que poderão ser indicadas pelos vereadores.

Câmara 190 anos

A Câmara Municipal de Araxá foi criada em 13 de outubro de 1831. Constituir a Câmara era uma das exigências para que a cidade conquistasse a condição de Vila, além de outros requisitos como possuir um Fórum e uma cadeia.

Atendidas essas obrigações, formou-se a Vila de São Domingos de Araxá. Com a criação da Câmara, todas as questões relacionadas à administração e criação de leis da Vila de São Domingos de Araxá, ficavam sob a responsabilidade dos vereadores. A Câmara atuou, portanto, como Legislativo e Executivo, por quase um século, entre os anos de 1831 e 1915.

Com a criação da Prefeitura, em 1915, ocorreu a divisão dos dois poderes, mas ambos permaneceram no mesmo espaço físico até 1977, quando a Prefeitura se mudou para sede própria.

Até o ano de 2011, a Câmara ocupava o prédio quase bicentenário, situado na Praça Coronel José Adolpho nº 9. O antigo casarão é tombado como patrimônio histórico cultural, através da Lei Orgânica do Município. Com o crescimento da cidade e do número de habitantes, e consequente ampliação dos trabalhos dos vereadores, foi necessária a construção de uma nova sede, onde a Câmara está instalada atualmente.

O prédio, nomeado oficialmente como Casa da Cidadania Deputado Carlos José Lemos, está situado na Av. João Paulo II, nº 1200, bairro: Guilhermina Vieira Chaer, foi inaugurado no dia 22 de julho de 2011.