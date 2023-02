Câmara Municipal de Araxá recebe o vice-governador do Estado, Mateus Simões

Na manhã deste sábado (04), os vereadores da Câmara Municipal de Araxá receberam o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, para uma reunião que aconteceu no plenarinho José Maria Lemos.

O encontrou foi conduzido pelo vereador Bosco Júnior, que assumiu a presidência da Casa Legislativa no dia 1 de janeiro de 2023, e contou com a participação do deputado estadual Bosco, vereadores e assessores.

Na oportunidade, os vereadores entregaram ao vice-governador alguns ofícios solicitando melhorias para a cidade de Araxá. O primeiro documento solicita que seja verificada e informada a atual situação de manutenção e recapeamento das rodovias BR-452 e MG-428, consideradas ligações vitais entre as cidades de Araxá, Uberlândia/MG e o Estado de São Paulo e pedido de retorno acerca das demandas apresentadas pelo deputado Bosco, sobre o complexo hidromineral do Barreiro, entrega da Vila do Artesanato, criação do estacionamento e outras obras para o entorno.

Os parlamentares também solicitaram, através de documentos, a implantação de uma Superintendência Regional de Ensino em Araxá e a contratação de cerca de 70 pessoas para o quadro de pessoal do órgão. Os vereadores aproveitaram para pedir empenho do Governo de Minas Gerais para realizar a convocação dos aprovados no concurso da Polícia Civil, realizado no ano de 2021.

O vice-governador recebeu um exemplar da revista “Araxá Desburocra e Gera Empregos” – edição 2021/2022, com as principais ações, requerimentos, indicações, projetos de leis e demais atividades desenvolvidas pela comissão especial de vereadores que está à frente do projeto.

Além dos assuntos citados nos documentos, os vereadores também apresentaram pedidos relacionados à duplicação das rodovias BR-262, avenida do Comboio e outras melhorias para as áreas de saúde e educação em Araxá.

O vice-governador adiantou que a BR-452 já foi leiloada e que a concessionária vencedora começará a operar dentro de 30 dias, enquanto isso o Governo do Estado está realizando obras paliativas de tapa-buracos, considerando que a BR é uma responsabilidade do Governo Federal. Já a MG-428 está incluída no pacote do programa de reforma de rodovias do Governo Estadual e receberá melhorias no segundo semestre deste ano. Ele também antecipou que os candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil serão convocados de acordo com a necessidade do órgão.

Todas as demandas apresentadas pelo Legislativo Araxaense foram ouvidas pelo vice-governador, que irá encaminhá-las para que sejam avaliadas e atendidas dentro do possível.