Câmara Municipal e OAB debatem medidas de prevenção contra o “Golpe do Falso Advogado”

A Câmara Municipal de Araxá, por solicitação do presidente da Mesa Diretora, vereador Raphael Rios, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Araxá), realizou, na tarde desta quarta-feira (07), um Fórum Comunitário para debater medidas de combate ao “Golpe do Falso Advogado”. O objetivo do evento foi esclarecer questões ligadas a esse crime, que vem sendo praticado em todo o país, inclusive em Araxá.

A mesa de honra foi composta pelo vereador Raphael Rios; pela presidente da OAB Araxá, Débora Melo; pelo tenente Souza, representando o 37º Batalhão da Polícia Militar; pelo secretário executivo do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Ezequiel Borges; e pelo delegado regional da Polícia Civil, Dr. Walter André.

O vereador solicitante, Raphael Rios, abriu a sessão explicando: “Este evento, mais do que um encontro informativo, é uma resposta direta às crescentes tentativas de fraude que vêm afetando cidadãos de boa-fé em nossa cidade e em todo o país.”

A presidente da OAB Araxá alertou sobre o crescimento desses golpes, apontou os perigos envolvidos e ofereceu dicas para evitar que mais pessoas se tornem vítimas desses criminosos. Segundo ela, um dos golpes mais comuns acontece da seguinte forma: criminosos acessam informações públicas de processos judiciais e entram em contato com as partes envolvidas, fingindo ser advogados. Usam nomes reais, fotos e logotipos para parecerem legítimos e, geralmente por mensagens, solicitam transferências via PIX com a promessa de liberação de valores judiciais ou alvarás.

Entre diversas orientações compartilhadas pelos participantes do evento, a OAB Nacional recomenda: confirmar a identidade do advogado por canais oficiais; não realizar pagamentos sem verificar a solicitação; desconfiar de pedidos urgentes por PIX; e guardar provas, como conversas e comprovantes, para posterior registro de boletim de ocorrência.

Os membros da mesa alertaram que, com a evolução da tecnologia, esse tipo de golpe está se tornando cada vez mais comum. Chamaram a atenção para o fato de que qualquer pessoa está sujeita a ser vítima e destacaram a dificuldade de recuperar os valores perdidos e de elucidar esse tipo de caso. Ressaltaram ainda que, se o pagamento indevido for feito via PIX, a primeira medida deve ser procurar o banco para tentar reaver os valores.

Além dos vereadores, advogados e cidadãos também participaram da discussão, relatando diversos casos de pessoas que perderam montantes consideráveis por causa desse golpe. O presidente da Câmara destacou a importância da presença de especialistas, representantes da OAB, do Procon, de autoridades policiais e do Judiciário: “A união entre o Poder Legislativo Municipal e as instituições de proteção ao cidadão mostra que não estamos de braços cruzados diante dessa ameaça. A informação é a nossa principal arma. Por isso, reforçamos o compromisso da Câmara com a prevenção e o combate às fraudes que atacam a credibilidade do Direito e lesam o povo.”