Câmara Municipal realiza Dia da Responsabilidade Social Legislativa 2022

A Câmara Municipal de Araxá realizará no dia 10 de dezembro de 2022 (sábado), das 8h ao 12h, o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa, data comemorativa instituída através do projeto de resolução 001/2019. A primeira edição do evento foi realizada em 2019 e contou com a participação de grande público.

A iniciativa proporcionará, gratuitamente, a toda população, atividades de cunho cultural, social, artístico e de utilidade pública. Com o objetivo de promover a cidadania e aproximar a comunidade do Legislativo, serão realizadas diversas ações em uma tenda que será montada no Pátio da Câmara Municipal. Cada vereador terá um estande para oferecer um serviço, além de parcerias firmadas com a Prefeitura.

Serão mais de 15 serviços oferecidos à toda população:

• Palestra de pilates aplicado à saúde;

• Pintura para crianças e doação de mudas de plantas;

• Cortes de cabelo;

• Feirinha de adoção de cães;

• Orientações nutricionais;

• Tira dúvidas Procon;

• Degustação e distribuição de ervas medicinais;

• Apoio jurídico na área cível e orientação à violência doméstica;

• Oficina de música;

• Biomedicina – Tipagem Sanguínea / Educação física do Uniaraxá com atividades lúdicas;

• Nutrição – Índice de massa corpórea e orientações nutricionais

• Rua de lazer do Sesc;

• Aferição de pressão e exame de glicose;

• Design de sobrancelha;

• Tira dúvidas do Iprema, vacinação e agendamento da carteira de identidade.

Dentro da programação do evento, às 11 h, a Câmara Municipal irá inaugurar o Plenarinho José Maria Lemos.

DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL LEGISLATIVA:

– Local: Pátio da Câmara Municipal

– Data: 10 de dezembro (sábado)

– Horário: 8h às 12h