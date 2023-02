Câmara Municipal realiza Reunião Ordinária para formação de Comissões Permanentes

A Câmara Municipal de Araxá realizou nesta terça-feira (07) a primeira reunião ordinária do ano. A sessão também foi a primeira conduzida pela mesa diretora eleita para o biênio 2023/2024, composta pelos vereadores: Bosco Júnior – presidente, Wellington da Bit – vice-presidente, vereador Evaldo do Ferrocarril – primeiro secretário e vereador João Veras – segundo secretário.

O regimento interno da casa determina que na primeira reunião ordinária da sessão legislativa, ocorra a eleição dos membros das comissões permanentes da casa, por um período anual. As comissões são formadas por três parlamentares, que irão se dividir entre os cargos de presidente, relator e membro. Cada uma delas tem o objetivo de estudar as proposições e os assuntos de sua competência e elaborar parecer sobre eles.

Confira os parlamentares que foram eleitos para cada uma das seis Comissões:

Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final: Jairinho Borges (presidente), Evaldo do Ferrocarril (relator) e Luiz Carlos Bittencourt (membro).

Comissão de Finanças e Orçamento: Raphael Rios (presidente), Pastor Moacir (relator) e Maristela Dutra (membro).

Comissão de Serviços Urbanos e Obras Públicas: Evaldo do Ferrocarril (presidente), Valtinho da Farmácia (relator) e Fernanda Castelha (membro).

Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Planejamento Ambiental, Urbano e Rural: João Veras (presidente), Dr. Zidane (relator) e Dirley da Escolinha (membro).

Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Segurança: Alexandre Irmãos Paula (presidente), Raphael Rios (relator) e Professora Leni Nobre (membro).

Comissão de Esportes, Turismo, Lazer, Direitos Humanos e Defesa da Mulher: Wellington da Bit (presidente), Maristela Dutra (relatora) e Alexandre Irmãos Paula (membro).

A primeira reunião ordinária do ano com utilização da tribuna pelos vereadores acontecerá na terça-feira (14), às 14h, no Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto. A população pode acompanhar a transmissão, ao vivo, através da Rádio Imbiara (91,5) ou do canal da Câmara no YouTube.

Reunião Extraordinária

Logo após a reunião ordinária foi realizada uma sessão extraordinária para apreciação do Projeto de Lei 01/2023 que “Autoriza o poder executivo a celebrar termo de fomento com a Escola de Samba Império São Geraldo”.

A matéria foi aprovada por 12 votos a 1 e autoriza o município a conceder fomento no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para fins de apoiar a realização do carnaval local.

Os vereadores aproveitaram a oportunidade para destacar a importância de estimular a economia através da realização de eventos culturais, que atraem turistas, movimentam o comércio, o setor hoteleiro e consequentemente o desenvolvimento turístico para a cidade.