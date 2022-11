Câmara realiza Reunião Solene para entrega das Medalhas Dom José Gaspar, Geraldo Porfírio Botelho e Título de Cidadania Honorária

A Câmara Municipal de Araxá realizou a Solenidade de Outorga da Medalha Dom José Gaspar e Título de Cidadania Honorária, na sexta-feira (25), no Teatro Municipal de Araxá. A Associação da Imprensa Araxaense (AIA) também fez a entrega da Medalha Geraldo Porfírio Botelho durante a cerimônia que reuniu vereadores, autoridades, homenageados, familiares e comunidade.

A primeira honraria entregue na noite foi a Medalha Geraldo Porfírio Botelho. A homenagem foi criada no ano de 2012, para reconhecer o trabalho dos representantes da área da comunicação social, que escreveram e escrevem seus nomes nas páginas da imprensa virtual, escrita, falada e televisionada. O homenageado é uma indicação da AIA (Associação da Imprensa Araxaense). O agraciado do ano de 2022 foi o radialista, comunicador, digital influencer e empresário no ramo de publicidade, Walter Ferreira de Jesus Júnior.

Em seguida, os parlamentares entregaram a Medalha Dom José Gaspar que é uma honraria que confere tributo ao mérito de pessoas físicas notoriamente destacadas de seus contemporâneos, por sua atividade profissional, pela conduta de vida positiva e exemplar, ou por seu desempenho social e filantrópico.

Os homenageados da noite foram: Alexandre Scalon Neto, Edivalde José Pimenta, Fábio César Rios, Giovanni Alves Ferreira, Giovanni Andrade Garcia, Padre Jonathan Alex da Costa, José Augusto Espelho de Aquino, Manfredo Marques Machado, Maria Aparecida da Silva Vaz, Maria Cristina Prado de Resende, Mirthes Mirian Pereira, Major PM Reginaldo Corrêa Silva, Senezomar de Aquino Júnior, Valdeci Fernandes Pereira e Vicente Donizetti da Silva.

A última honraria entregue na solenidade foi o Título de Cidadania Honorária, que foi instituído com o objetivo de reconhecer o mérito de cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade de Araxá, sem aqui terem nascido.

Os homenageados com o Título foram: Alan Mustafá Ahmar, Alcineia Suely de Sales, Antônio Fernando Silva Dias, Diogo de Brito Sousa, Eurípedes José dos Anjos, José Humberto Gonçalves, Keyla Barbosa Machado, Luciano Marcos Curi, Manoel Brás Filho, Marcelo Menezes de Brito Xavier, Maria Abadia Leopoldino Sá Caetano, Mariana Rios Luz, Maricell Barros Hussein, Petrônio Moreira Vargas e Reginaldo Cangirana dos Santos.

Ao final da cerimônia o presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios, fez um agradecimento especial às servidoras do Legislativo que organizam os eventos com empenho e dedicação. Ele também lembrou que as honrarias são uma forma de o Pode Legislativo reconhecer e agradecer os homenageados pelos relevantes serviços prestados para a cidade de Araxá.