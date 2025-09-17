Caminhada técnica avalia nova rota turística regional

Quatro dias de bota na trilha para reconectar histórias, natureza e pessoas. É com esse espírito que uma equipe integrada pela Prefeitura de Araxá, Sebrae e outros parceiros percorre, nesta semana, trechos da histórica “Picada de Goyaz” para validar o traçado e levantar informações que subsidiem a criação da rota turística “Volta às Origens no Sertão da Farinha Podre”.

O itinerário proposto liga Araxá, Tapira e o distrito de Desemboque (Sacramento) e soma cerca de 124 km. Ao todo, 19 participantes integram a caminhada de avaliação, entre eles técnicos da Secretaria Municipal de Turismo (como Vinícius Verçosa) e do do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) (como Juliana), além de representantes do trade local mapeados pelo Sebrae.

A ação tem caráter técnico: checar trechos, registrar paisagens, fauna e flora, e mapear pontos de apoio. A equipe conta com carros de suporte, alimentação e pernoites em pousadas ou acampamento onde não há hospedagem. Com os dados coletados em campo, serão definidos, em conjunto com o Sebrae, os próximos passos da rota, como sinalização, material informativo, calendário de visitas e diretrizes de turismo sustentável.

O projeto é conduzido pelo Sebrae, com participação da Prefeitura de Araxá por meio da Secretaria de Turismo e do IPDSA. Como desdobramento, já foi feito o mapeamento do trade (alimentação, hospedagem, guias, artesanato e serviços), fortalecendo a economia dos locais por onde a rota passa.

Sobre nível de dificuldade e recomendações ao público, essas orientações sairão do relatório técnico desta etapa e serão divulgadas junto com o plano operacional da rota sempre priorizando segurança, preservação ambiental e a experiência do visitante.

“A rota ‘Volta às Origens’, na antiga Picada de Goyaz, preserva nossa história e convida a redescobrir paisagens únicas. O percurso valoriza as riquezas naturais e a culinária local, passando por propriedades que produzem queijos, doces e outros produtos típicos. É turismo autêntico e sustentável, que fortalece a economia das comunidades e o orgulho de ser araxaense.”, afirma a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra.