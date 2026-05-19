Pacientes de Araxá e microrregião recebem próteses, órteses e dispositivos ortopédicos gratuitos

Mais de 150 pacientes de Araxá e de toda a microrregião estão sendo atendidos nesta semana durante mais uma edição da Oficina Ortopédica Itinerante, realizada no Centro Especializado em Reabilitação (CER II) da Apae de Araxá. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a equipe especializada de Diamantina (MG), e garante gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a confecção e adaptação de próteses, órteses, calçados ortopédicos e outros dispositivos de apoio.

A oficina acontece a cada três meses e funciona em ciclos. Nesta etapa, os pacientes passam por avaliações, moldagens e ajustes dos equipamentos que serão confeccionados sob medida. Ao mesmo tempo, também são entregues os dispositivos personalizados produzidos na edição anterior, proporcionando mais autonomia e qualidade de vida para quem precisa desses recursos no dia a dia.

Estão sendo atendidos pacientes de Araxá e dos municípios de Perdizes, Campos Altos, Santa Juliana, Ibiá, Pratinha, Tapira e Pedrinópolis. Entre os dispositivos disponibilizados estão próteses, órteses, calçados ortopédicos adaptados, palmilhas, andadores e bengalas, todos confeccionados de acordo com a necessidade de cada paciente.

De acordo com a fisioterapeuta responsável pelo setor de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) da Apae de Araxá, Juliana Caetano, a oficina ortopédica tem um papel essencial no processo de reabilitação. “Por meio da confecção, adaptação e manutenção de órteses, próteses e dispositivos de apoio, conseguimos promover mais autonomia, conforto e qualidade de vida. Esses recursos ajudam pessoas com deficiência física, limitações motoras ou em processo de reabilitação a realizarem atividades do dia a dia com mais segurança e independência, além de contribuírem para a inclusão social, a melhora da autoestima e a recuperação funcional”, destaca.

Os pacientes são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e passam por avaliação especializada no CER II da Apae. Quem possui indicação médica para o uso desses dispositivos deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS/ESF) de referência para iniciar o processo e, se necessário, ser encaminhado para atendimento no centro de reabilitação.