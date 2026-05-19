Polícia prende suspeitos por tráfico de drogas e cumpre mandado de prisão em Araxá

Duas ocorrências policiais registradas entre a noite de segunda-feira (18) e a madrugada de terça-feira (19) resultaram em prisões em Araxá, envolvendo tráfico de drogas e cumprimento de mandado judicial.

Prisão por tráfico no bairro Jardim das Oliveiras

Na noite do dia 18 de maio de 2026, por volta das 21h, equipes policiais receberam denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na rua Paulo Humberto de Resende, no bairro Jardim das Oliveiras.

No local, os militares visualizaram o suspeito em contato com outro indivíduo, o que motivou a abordagem. Durante as buscas, foram apreendidas cinco pedras de crack, uma pedra de tamanho médio da mesma substância, uma bucha de maconha, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito de 24 anos, apontado como responsável pela comercialização dos entorpecentes, e também ao usuário, de 35 anos. Ambos foram encaminhados ao delegado de plantão para as providências cabíveis.

Cumprimento de mandado de prisão no bairro São Geraldo

Já na madrugada do dia 19 de maio, por volta das 2h, durante patrulhamento na avenida Amazonas, no bairro São Geraldo, a guarnição policial abordou um indivíduo em atitude suspeita.

Após consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, de 44 anos. Ele foi preso no local e conduzido ao delegado de plantão.

As ações reforçam o trabalho contínuo das forças de segurança no combate à criminalidade e na garantia da ordem pública no município.