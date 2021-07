Caminhão da MedSesc Oftalmologia fará atendimentos em Araxá a partir do dia 8 de agosto

Araxá receberá mais uma vez a carreta do MedSesc Oftalmologia do dia 09/08 à 04/09, é uma Iniciativa do Sindicomércio/Sala Mineira do Empreendedor e do SESC com parceria da Prefeitura Municipal de Araxá.

O caminhão equipado com consultórios ficará instalado no SESC Araxá, localizado na Rua Dr. Edmar Cunha, 150, Vila Santa Terezinha, para a realização de consultas oftalmológicas gratuitas, todas pré-selecionadas pelo Sindicomércio e Secretaria Municipal de Saúde.

No MedSesc Oftalmologia, os pacientes terão acesso a consultas oftalmológicas e aos exames de Tonometria Computadorizada (para diagnóstico do glaucoma), Auto Refração Computadorizada (para aferição do grau), Refração (para confirmação de grau), fundo de olho (avaliação da retina) e Biomicroscopia (para identificação da catarata e outros processos inflamatórios).

As vagas serão destinadas preferencialmente a trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes com baixo poder aquisitivo e a população geral que se encontra em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Local: SESC Araxá – Rua Dr. Edmar Cunha, 150, Vila Santa Terezinha

Informações para trabalhadores do comércio: (34) 3662-3357 / 9 9888-2427 -Sindicomércio

Informações para público em Geral: (34) 3691-3314 – Secretaria Muncipal de Saúde de Araxá