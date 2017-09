Campanha atualiza cartão de vacinação de cerca de 900 crianças e adolescentes

Secretaria de Saúde afirma que foram 1.673 doses aplicadas durante a Multivacinação.

Realizada entre 11 e 22 de setembro, a campanha de Multivacinação imunizou 644 crianças e 249 adolescentes com idades de 0 a 15 anos incompletos nas salas de vacinação do município e nos Programas Saúde da Família (PSF) dos bairros Abolição e Pão de Açúcar. Foram 1.673 doses de variadas vacinas aplicadas com o intuito de atualizar os cartões de vacina.

De acordo com o setor de Imunologia da Secretaria Municipal de Saúde, 1.964 moradores de Araxá procuraram os postos de vacinação durante a campanha. Foram vacinados somente aqueles que precisaram completar o cartão.

“Como foi uma campanha sem meta específica e sem vacina indiscriminada, foi um saldo muito positivo, pois o objetivo foi justamente chamar atenção dos responsáveis das crianças e adolescentes para colocarem os cartões em dia”, afirma a enfermeira coordenadora do setor de Imunologia da Secretaria de Saúde, Marcela Mesquita.