Campanha de Amamentação busca conscientização sobre o tema

Amamentar, um ato tão nobre da mulher com seu filho será destaque durante todo esse mês. A Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde, elaborou uma programação especial para a campanha Agosto Dourado, que reforça a importância da amamentação. O objetivo é incentivar o aleitamento materno e a criação de bancos de leite para melhorar a qualidade de vida de crianças. Ações em salas de espera de atendimento de gestantes nas unidades de saúde serão realizadas ao longo do mês nas seguintes unidades de saúde: UniSul, de segunda a sexta-feira, durante todo o mês, às 7h, UniLeste, nos dias 22 e 29 de agosto, às 13h, Estratégia Saúde da Família (ESF – antigo PSF) Ana Pinto, 22/08, às 13h, Unisa, segundas e quintas, às 12h30, ESF São Pedro, dias 10/08 e 31/08, às 15h, e UniNorte, dias 06/08 (12h30), 07/08 (8h), 14/08 e 16/08 (8h), 20/08 (12h30), 23, 28 e 30/08 (8h).

Referência técnica da Saúde da Mulher e da Criança, Carla Aparecida Alves Constant, enfatiza que a programação que a programa tem como tema principal “amamentação é a base da vida”. “A amamentação é considerada uma fonte de segurança alimentar e redução da pobreza. Estaremos com uma programação semanal tratando de temas importantes informando às mulheres sobre nutrição, alimentação, e o apoio da família nos momentos em que está cuidando do bebê nas salas de espera das unidades de saúde”, destaca.

Paralelamente a essas palestras, serão promovidas, em parceria com a Fundação de Assistência a Mulher Araxaense (Fama), capacitações para os agentes comunitários de saúde de todas as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) durante a 2ª Semana Municipal da Amamentação e Incentivo ao Parto Normal e Humanizado. Como o agente comunitário pode auxiliar a pessoa no processo de amamentação e para onde direcionar a paciente nesses tipos de casos serão abordados durante o trabalho com os profissionais. “Os temas foram escolhidos visando abordar os principais aspectos à amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê, sendo que a amamentação proporciona um bom começo de vida a todos, contribuindo para o bem estar, a saúde e a sobrevivência de mulheres e crianças em todo o mundo”, ressalta.