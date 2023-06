Campanha de Vacinação contra Gripe é prorrogada até dia 31 de julho

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe foi prorrogada em Araxá até o dia 31 de julho para toda a população a partir de 6 meses de idade. É necessário levar um documento com foto e o Cartão de Vacina.

De acordo com a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fonseca, o objetivo da campanha é prevenir o surgimento de complicações decorrentes da gripe e reforçar a importância da vacina para todas as idades (a partir de 6 meses).

“A imunização também contribui significantemente para a redução da sobrecarga nos serviços de saúde. É o momento de todos se mobilizarem para atualizar o Cartão de Vacina”, explica.

Coadministração com a Vacina Covid

Na população a partir de 6 meses de idade, a vacina contra a gripe pode ser administrada de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com a vacina contra a Covid-19 e as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Programação Vacinação Contra a Gripe

Segunda a sexta

– Unicentro: 8h às 16h; Horário especial às terças, 8h às 17h;

– Uninordeste: 8h às 16h;

– Unisul: 8h às 12h e 13h às 16h;

– Uninorte: 8h às 16h;

– Unileste: 8h às 16h;

– Unisa: 8h às 12h e 13h às 16h;

– ESF Max Neumann: 8h às 17h; Horário especial às terças e quintas a partir de 13 de junho: 8h às 18h.