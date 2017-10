Campanha para controle do Aedes aegypti

Nesta terça (24), o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), lançou, em Belo Horizonte, a nova campanha de comunicação para controle e enfrentamento do Aedes. Com o conceito “Com o Aedes não se brinca”, a campanha tem como objetivo mobilizar a população para as ações de prevenção e controle do vetor transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Em Minas Gerais, cerca de 90% dos criadouros do mosquito transmissor estão dentro dos domicílios. Por isso, além de levar informações sobre os principais meios de controle do Aedes, por meio da eliminação de água parada, a campanha tem como foco fazer com que a população adote hábitos constantes de prevenção. Entre as novidades trazidas pela nova campanha está o estímulo à atuação das crianças como mobilizadoras, engajando toda a comunidade em ações simples e constantes de eliminação dos focos do mosquito.

De acordo com o Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde da SES-MG, Rodrigo Said, o Estado tem trabalhado em ações articuladas entre poder público e sociedade, reconhecendo o papel de protagonista que cada cidadão tem no controle do Aedes.

“Precisamos lembrar que nesse período que vai de outubro até maio do próximo ano, temos todas as condições ambientais, sociais e econômicas favoráveis para altas densidades do mosquito. Além da intensidade do vetor, temos a introdução de um novo vírus sem a proteção da população, que é o caso da Chikungunya. Por isso, preparamos uma mobilização grande para todo o estado para desenvolver ações específicas de mobilização junto com a população”, afirma.

O site www.saude.mg.gov.br/aedes também está sendo relançado com informações sobre as doenças transmitidas pelo Aedes, controle, prevenção, dados e notícias.