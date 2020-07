Campanha virtual estimula acesso ao aplicativo MG Mulher

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realiza, nesta semana, uma campanha virtual de divulgação e ampliação do acesso ao aplicativo MG Mulher, ferramenta que presta suporte às vítimas de violência doméstica e familiar. Desenvolvido pela Polícia Civil, com o apoio da Sejusp, o app pode ser baixado, gratuitamente, para os sistemas operacionais Android e iOS.



Na plataforma, a usuária encontra endereços e telefones de delegacias e unidades policiais mais próximas, além de instituições – como Centros de Prevenção à Criminalidade – que podem auxiliá-la em casos de emergências ou no enfrentamento à situações de violência doméstica.

Além disso, é possível criar uma rede de contatos, com pessoas de sua confiança, que pode ser acionada com apenas um clique – o que inclui o envio de SMS e da geolocalização da mulher em situação de perigo. Assim, familiares e amigos poderão ajudar ou acionar a polícia em caso de pedido de socorro.



São divulgados no app conteúdos multimídia com informações relativas à temática da violência doméstica. Há vídeos, textos e áudios que poderão subsidiar as vítimas no enfrentamento do problema, ampliando o seu conhecimento e fortalecendo as suas tomadas de decisões. O principal objetivo é mostrar para a mulher que sofre violência que ela não está sozinha.

Para o secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Leão, “é muito importante que as mulheres que se sintam em risco ou mesmo aquelas que se interessem pelo tema baixem o aplicativo e utilizem o serviço, que é um forte aliado contra a violência doméstica”.