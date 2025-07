Campeonato Mundial de Beach Tennis começa nesta terça em Araxá

Araxá se prepara para receber, a partir desta terça-feira (8), o Campeonato Mundial de Beach Tennis BT100, evento que reunirá atletas de diversos países até o dia 13 de julho, no Grande Hotel Termas de Araxá. Com entrada gratuita, o torneio conta com uma ampla programação esportiva e cultural, movimentando o cenário econômico e turístico da cidade.

A competição faz parte do calendário oficial da Federação Internacional de Tênis (ITF) e terá, nesta edição, pontuação dobrada no ranking mundial, o que deve atrair ainda mais atletas de destaque.

Além das disputas nas quadras de areia, o público poderá aproveitar uma estrutura preparada para todas as idades, com espaço gastronômico, área de convivência e shows ao vivo. A expectativa da organização é superar o público da edição anterior, que reuniu mais de 38 mil pessoas.

Realizado pela Lunic Marketing & Eventos, em parceria com a BH Cup Araxá e o Grande Hotel, o evento tem o apoio da Prefeitura de Araxá e conta com o patrocínio da CBMM (patrocinadora master), Codemge e McCain.

O prefeito de Araxá, Robson Magela, destaca que o campeonato é mais um grande evento turístico realizado em Araxá. “Além de fomentar o esporte e oferecer entretenimento gratuito para a população, esse evento movimenta a economia local e fortalece o turismo, gerando empregos e visibilidade nacional para nossa cidade. Estamos muito felizes em poder apoiar essa competição e ajudá-la a crescer cada vez mais”, afirma.