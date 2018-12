Canil Municipal promove campanha de adoção de cães

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde inicia uma campanha de adoção e posse responsável de cães que estão recolhidos no Canil Municipal Mãos de Assis. A primeira feira de animais será promovida neste sábado (15), das 8h às 12h, na rua Ipiaó, 50, no Centro.

A coordenadora do Setor de Vigilância Ambiental, Flávia Rios, afirma que o Canil Municipal recebe todos os dias cães que são abandonados nas ruas, doentes, machucados e vítimas de maus tratos. Os animais passam por tratamento veterinário, são castrados e só depois cedidos para a comunidade. “A adoção tem grande importância e representa um ato de amor. Sem abrigo, os cães passam fome e sede, ficam sujeitos à violência, doenças, acidentes de trânsito e outros tipos de maus tratos. Ela é uma boa ação e também a oportunidade de acrescentar um novo integrante à família”, avalia.

Flávia destaca que ao adotarem um cão as pessoas têm que ter a responsabilidade de cuidar bem do animal. “A posse responsável representa não deixar faltar nada ao cachorro, zelar por sua saúde, com alimentação de qualidade, oferecer amor e segurança. É fundamental respeitar suas características e seus hábitos. Iniciamos a campanha para sensibilizar os cidadãos araxaenses e assim conseguirmos um lar para estes animais”, diz Flávia.

O coordenador do Canil, Flávio Henrique Borges, convida todos para aderirem a campanha de adoção e explica que ao visitarem o espaço as pessoas poderão escolher o cachorro de acordo com as características que procuram em um cãozinho. Ele recomenda aos novos proprietários que coloquem no animal uma coleira com nome e telefone; mantenham em casa e nunca solto na rua; durante os passeios utilizem coleiras e quando o cão fizer suas necessidades fisiológicas recolham e coloquem em um saco de lixo. “Forneça água limpa, alimentação balanceada, abrigo contra calor, frio e chuva. Jamais deixe seu animal preso ou acorrentado, dê banho e escove periodicamente, zele pela saúde psicológica dando carinho, amor e estímulos. Não maltrate e nem deixe ninguém maltratar. Nunca abandone um animal”, ressalta.

A partir da segunda-feira, dia 17, o Canil Municipal Mãos de Assis receberá os interessados em adotar um cão. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, na rua Camarões, 125, bairro Novo Horizonte. Mais informações pelo telefone (34) 9 9902-4936.