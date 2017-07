Carreta Saúde da Mulher abre inscrições para realização de exames

Em atenção à saúde da mulher, a Prefeitura de Araxá realizará inscrições entre os dias 5 a 7 de julho para interessadas na realização de mamografias e citologias oferecidas gratuitamente na Carreta Saúde da Mulher do Serviço Social do Comércio (Sesc). O veículo estará na cidade de 24 de julho a 22 de setembro.

Para a realização de mamografia, poderão se inscrever mulheres de 50 a 69 anos. Para a realização de citologia, poderão se inscrever mulheres de 25 a 64 anos. Para ambos exames são necessários xerox de documento de identidade, CPF, comprovante de endereço e cartão do Sistema único de Saúde (SUS).

As inscrições são realizadas das 8h às 16h30, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada no Centro Administrativo, na avenida Rosália Isaura de Araújo, sem número, bairro Guilhermina Vieira Chaer.