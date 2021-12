Casa do Pequeno Jardineiro forma adolescentes atendidos pelo projeto em 2021

A Prefeitura de Araxá promoveu a formatura de adolescentes atendidos pelo projeto Casa do Pequeno Jardineiro. A entrega dos certificados aconteceu no sábado (4), no Teatro Municipal.

O programa Casa do Pequeno Jardineiro é voltado a adolescentes de 14 a 17 anos em vulnerabilidade social. Este ano, o projeto contemplou 85 jovens que aprenderam não só práticas e valores de consciência ambiental, como conceitos de cidadania, direitos da criança e adolescente, educação financeira, além de postura no mercado de trabalho.

Em seu discurso, a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, falou emocionada sobre o carinho especial que tem pelos adolescentes, aos quais ela se refere como “seus verdinhos”. “É com alegria que hoje eu participo da entrega dos certificados à turma deste ano. No projeto, vocês aprendem técnicas como despertar as sementes para elas nascerem e florescerem. E hoje, o que eu desejo é que vocês sejam sementes, prontas para florescer”, disse.

Além da formação profissional na jardinagem, o programa também oferece um auxílio financeiro. “A gente forma futuros cidadãos, conscientes de seus direitos e deveres. É um projeto de relevância social muito grande. Em primeiro lugar pela transferência de renda, e isso contribui com a melhoria da qualidade de vida das famílias. E além disso, também pela formação cidadã desses adolescentes”, destacou Cristiane.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ana Rita Flores, também se emocionou ao tomar a tribuna para discursar. “Eu enxergo este projeto como investimento no futuro. Quando a gente investe em criança e adolescente, a gente está investindo no futuro, na cidade e nas famílias”, disse Ana Flores.

O prefeito Robson Magela voltou a reiterar o compromisso da atual gestão em transformar vidas e criar possibilidades através da educação e projetos sociais.

“É através da educação que iremos transformar o futuro das crianças. E projetos sociais como esse contribuem para a formação cidadã, ao mesmo tempo que melhora a renda familiar, dando mais dignidade às famílias atendidas. É um projeto fantástico, que vem sendo copiado por vários municípios, e hoje tenho orgulho de fazer parte deste momento”, disse o prefeito.