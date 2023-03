Casal é assaltado no bairro Santo Antônio

Na noite de ontem (14), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Guarani, no bairro Santo Antônio. No local um casal relatou que estavam conversando na esquina quando dois homens apareceram e anunciaram o assalto. Um dos criminosos estava armado e exigiu os aparelhos celulares das vítimas.

A guarnição policial em levantamentos e diligências pelo videomonitoramento conseguiu localizar os suspeitos. Um dos autores foi visto na avenida Terência Pereira. A Polícia Militar iniciou as buscas para localizar os suspeitos, porém sem êxito.

A PM segue com as diligências no intuito de localizar e prender os autores.