Na última sexta (22), durante patrulhamento na avenida João Paulo II no Centro, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas. Os militares perceberam um homem e uma mulher em atitude suspeita. Os militares realizaram a abordagem com buscas pessoais. Com os suspeitos, a PM localizou nove pedras de crack.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos suspeitos de 44 e 37 anos. Eles foram encaminhados ao delegado de plantão.