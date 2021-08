Casal é preso por suspeita de tráfico após denúncia

Na noite de ontem (11), a Polícia Militar prendeu um casal por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Os militares chegaram aos acusados após uma denúncia.

De acordo com as informações, uma mulher (40 anos) havia entregada certa quantia de drogas em uma pensão no Centro da cidade. Os entorpecentes seriam do namorado (53 anos) da autora.

A Polícia Militar fez a averiguação na mencionada pensão e os suspeitos foram localizados. Os militares também apreenderam 21 pedras de crack, 17 buchas de maconha, uma embalagem plástica contendo 15 gramas de cocaína. A PM ainda apreendeu um aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão, juntamente com o material apreendido.