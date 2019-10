Casal fica ferido após acidente na av. José Ananias de Aguiar

Foto: Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros registrou um acidente na tarde de ontem (13), na av. José Ananias de Aguiar. Um motorista de 28 anos teria perdido o controle da direção e bateu em um poste. Ele relatou que teria sido fechado por uma motocicleta.

No carro também estavam a esposa do condutor e os filhos do casal, de 3 e 5 anos. O casal foi socorrido pelos bombeiros e lavado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado grave, segundo as primeiras informações.

As crianças também foram atendidas, passam bem e estão em observação.