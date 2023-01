Categoria sub-17 do Dínamo se classifica para as quartas-de-final em primeiro lugar geral na Copa Alto Paranaíba

A categoria sub-17 da Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube se classificou nesta quarta-feira (18), para as quartas-de-final da Copa Alto Alto Paranaíba, realizada em São Gotardo. A vaga foi conquistada após a vitória por 4 a 1 contra a equipe do Na Trave.

Os gols do Azulão foram marcados pelos jogadores Cleverson, Kauã, Edmilson e Carlos (Carioca). O resultado colocou o Dínamo em primeiro lugar na chave e geral entre todos os grupos, com três vitórias, totalizando nove pontos e 13 gols de saldo. O adversário das quartas será o time do Jaguar Bahia, nesta quinta-feira (19).

“Fizemos um bom jogo, dentro daquilo que esperávamos. O que o professor falou e nos pediu colocamos em prática e conseguimos a vitória. Agora, iremos firmes para mais um desafio, em busca do título”, almeja o meia Edmilson.

Resultados



– Dínamo 3 x 0 MKW Brasília*

*A equipe foi punida com a eliminação do Campeonato, fazendo com que o Dínamo ganhasse os três pontos da partida.- Dínamo 7 x 0 Fênix

– Dínamo 4 x 1 Na Trave

Sub-15

A equipe sub-15 encerrou sua participação na Copa Alto Paranaíba nesta quarta-feira (18), após perder por 2 a 1, jogando contra a equipe do Palmeiras de Uberlândia. O gol foi marcado pelo atacante Moisés.

Na competição, a equipe somou quatro pontos com uma vitória, um empate e uma derrota.

“A avaliação da participação da equipe sub-15 na Copa Alto Paranaíba foi extremamente positiva. Nas partidas tivemos a oportunidade de avaliarmos os desempenhos dos jogadores, verificando aspectos individuais e coletivos. Teremos como base essa experiência para nos prepararmos para o Campeonato Mineiro”, destaca o treinador Dalmer Guilherme.