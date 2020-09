CBMM abre inscrições para Programa de Trainee 2021

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM abre seu Programa de Trainee 2021. As inscrições podem ser feitas entre os dias 25 de setembro e 28 de outubro, no endereço https://cbmm.across.jobs/.

Com foco em desenvolvimento de lideranças, o programa terá duração de um ano e será realizado em Araxá, onde fica a planta industrial e sede da companhia.

A CBMM oferece quatro vagas. Três para a área de metalurgia e uma para tecnologia de processos, para as quais a formação pode ser engenharia metalúrgica ou de materiais.

Por causa do contexto de pandemia, a maior parte do processo de seleção será virtual. Apenas a entrevista final, com os gestores, ocorrerá presencialmente, em Araxá. A CBMM arcará com os custos de deslocamento dos candidatos até a cidade. Para os selecionados, a companhia também pagará as despesas da mudança para Araxá e oferecerá 30 dias de hotel no começo do programa. Há possibilidade de incorporação após o processo de trainee. No último programa, realizado em 2018, todos os oito profissionais foram contratados.

A remuneração é compatível com os melhores programas de trainee do mercado e, se não houver restrição relacionada à pandemia, os profissionais selecionados terão a possibilidade de vivenciar uma semana em uma das subsidiárias da CBMM pelo mundo. A empresa tem escritórios na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos.

A CBMM fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia e é reconhecida pelos investimentos em tecnologia e em sustentabilidade.

Serviço:

Período de inscrição: De 25 de setembro a 28 de outubro de 2020

Inscrições pelo site: https://cbmm.across.jobs/