CBMM apresenta etapa da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike em Araxá

A prova mais tradicional e charmosa do ciclismo nacional acontecerá na cidade de Araxá durante a Copa Internacional Michelin de MTB e contará com uma novidade neste ano. A CBMM será a empresa responsável por apresentar o evento marcado para acontecer no Tauá Grande Hotel, entre os dias 24 e 26 de junho. Esta será a segunda de quatro etapas de 2022 da competição mais importante de mountain bike da América Latina.



“Receber a Copa de Mountain Bike coloca Araxá em evidência no cenário esportivo brasileiro e, também, internacional. Nossa região será privilegiada por hospedar um evento tão importante. O nióbio conecta nossa cidade com o mundo e, durante os dias de competição, teremos a oportunidade de conectar grandes atletas com os amantes do ciclismo por meio dessa modalidade esportiva”, diz Karin Betz, coordenadora de comunicação da CBMM.



A CBMM vai patrocinar o evento e estará presente em ações distintas na etapa de Araxá, com o intuito de proporcionar aos amantes do esporte uma experiência ainda mais intensa e inesquecível.



“Para nós da CIMTB Michelin será uma grande honra ter a CBMM entre nossos parceiros. Seus compromissos focados na inovação e transformação do mundo, têm muito a ver com nossa forma de pensar e trabalhar no evento. Será mais um parceiro de peso que vai contribuir na constante transformação que sempre fazemos no evento”, comenta Rogério Bernardes, organizador do evento.









Bicicletário CBMM



Pensando na mobilidade urbana, a CBMM e a CIMTB Michelin se uniram para disponibilizar um bicicletário gratuito, na entrada da arena do evento, para que os araxaenses possam ir pedalando para Barreiro e terem um espaço para guardar suas bicicletas.

Além de contribuir com a redução da emissão de carbono, quem for de bicicleta terá menos preocupações com estacionamento, uma vez que a quantidade de vagas no Bicicletário será grande. Ao todo, mais de 2 mil vagas. Dentro do evento serão permitidas apenas as bikes dos competidores.

Um motivo a mais para utilizar o bicicletário será a participação nos sorteios de diversos brindes dos patrocinadores da CIMTB Michelin. Serão kits Michelin e Levorin, Sense Bike, Probiótica, Sram, Redstone e La Magia.

“Tivemos uma experiência excepcional na primeira etapa em Petrópolis/RJ e queremos fortalecer ainda mais essa ação em Araxá, em parceria com a SANTU e, agora, com o apoio total da CBMM. Esperamos que o público atenda nosso pedido de usar a bike para comparecer ao evento, deixando o carro em casa”, disse Rogério Bernardes.



Concurso de Redação e Desenho CBMM



A atividade que está presente na Copa Internacional Michelin de Mountain Bike há mais de 15 anos terá o selo da CBMM, que passa a ser a patrocinadora do concurso. Tradicionalmente, as crianças das escolas municipais de Araxá concorrem a duas bicicletas, sendo uma para aquela que fizer o desenho mais bonito e a outra para aquela que escrever a melhor redação. A novidade é que neste ano uma nova categoria foi inserida no concurso e contemplará também crianças PCD (Pessoas com deficiência).

O Concurso de Redação e Desenho CBMM é uma ação com a coordenação da Secretaria Municipal de Educação de Araxá e envolve a Academia Araxaense de Letras, Associação dos Artistas Plásticos, entre outros convidados que participam das comissões julgadoras.



“A CBMM tem orgulho de ser de Araxá. Valorizamos, portanto, nossa cidade e nossa gente. Acreditamos que educação e o esporte são fundamentais para transformar a sociedade. Por isso, nossa atuação prevê o apoio a iniciativas que estejam ligadas à formação de crianças, adolescentes e jovens. A intenção é contribuir para a construção de uma geração capaz de ampliar seu protagonismo e autonomia”, comenta Karin.

Rádio CBMM

A Rádio CBMM chama atenção pela presença de um grande rádio estilo dial. A ação marcará presença na programação da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike, mostrando sua importância como um meio difusor do esporte e da cultura. Além da opção de escolher músicas no melhor estilo jukebox, a Rádio CBMM ainda traz muita música, karaokê, sorteio de brindes e uma programação jornalística especial voltada ao evento. É só chegar e participar.





A etapa de Araxá



Em Araxá, três modalidades do mountain bike cross country serão disputadas. Na CIMTB Michelin, haverá a realização do XCC (Short Track), Classe 3, e do Hors Class no formato de XCO (Cross Country Olímpico), ambos contando pontos pela UCI (União Ciclística Internacional), que oferta 100 pontos aos campeões em cada uma das elites, masculina e feminina. Haverá também a realização da Copa Sense CIMTB de Maratona, na modalidade XCM (Cross Country Maratona). São, ao todo, 41 categorias em disputa na competição.







Inscrições abertas para Araxá



As inscrições para a etapa de Araxá da CIMTB Michelin podem ser feitas diretamente no site do Sprinta: https://app.sprinta.com.br/event/94945625d9ea6434c1.Para acessar todas as informações relativas ao evento, basta entrar no site oficial da prova – www.cimtb.com.br e clicar em Informações, acessando as abas Regulamentos e Programação. Ambas contém todas as informações do evento marcado para o último fim de semana do mês de junho.







História da CIMTB Michelin



A organização da CIMTB Michelin realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CIMTB Michelin tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. Em 2022, a CIMTB Michelin aumentará ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e esportivo nos locais onde atua, buscando beneficiar essas comunidades e auxiliar na formação das próximas gerações. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center.