CBMM confirma recursos para construção do Plenarinho na Câmara Municipal

Em visita à Câmara nesta segunda-feira (12/08), o Diretor Industrial da CBMM, Rogério Contato, anunciou que a empresa irá arcar com os custos para a construção do Plenarinho da Casa da Cidadania. O espaço irá possibilitar a realização de reuniões menores de forma mais adequada, deixando o Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto para as Reuniões Ordinárias e sessões de maior porte.

A ideia dos parlamentares é que os Fóruns Comunitários, projetos desenvolvidos com estudantes araxaenses e reuniões com a comunidade em geral sejam realizadas no novo espaço. De acordo com o diretor da empresa, o desejo de construção do Plenarinho vai de encontro aos valores da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, especialmente nas ações voltadas para os jovens do município.

Atualmente, segue em curso na Câmara o projeto Juventude Cidadã, desenvolvido pela Escola do Legislativo. Recentemente, foi aprovada em plenário proposição de autoria do Vereador Luiz Carlos (Podemos) que cria o diploma de reconhecimento Aluno Destaque e Aluno Nota Dez, para estudantes do 5º ao 9º das redes de ensino Estadual e Municipal. Outro projeto beneficiado será o Parlamento Jovem de Minas, incentivado pelo Vereador Bosco Júnior (Avante) nas etapas municipal e regional.

Durante a visita, Rogério Contato também confirmou a doação de um carro para o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente de Araxá, após requerimento do vereador Raphael Rios assinado por todo colegiado.