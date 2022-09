CBMM e Prefeitura de Araxá apresentam o 21º Open Araxá de Voo Livre

O Horizonte Perdido será palco para o 21º Open Araxá de Voo Livre, uns dos campeonatos mais tradicionais de parapente do Brasil, que acontece entre os dias 7 e 10 de setembro com o apoio da CBMM e da Prefeitura Municipal de Araxá. O local do evento tem uma das melhores estruturas de rampa de decolagem do país e oferece para o público expectador, além do belíssimo visual, restaurantes, quiosques, banheiros e camping.

A realização do campeonato é do Clube Araxaense de Voo Livre (CAVL) e tem a chancela da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL). O organizador do evento, Marco Antônio Prado, é araxaense, piloto de parapente, associado do CAVL e Presidente da Federação Goiana de Voo Livre. Ele afirma que é grande a expectativa, com o retorno da competição a Araxá após 4 anos e com a participação dos melhores pilotos de parapente do país.

“Os esportes de aventura são considerados a atividade que mais vem se desenvolvendo em todo o mundo. Araxá se tornou referência nacional para esses esportes, graças a sua natureza exuberante. Hoje, a cidade é um importante centro para o voo livre e o Open Araxá sempre foi um dos responsáveis pela presença de vários atletas de diversas partes do país e do mundo”, comenta Marco.

“Nesta edição, incluiremos também algumas ações relevantes. Nas inscrições, por exemplo, pediremos a doação de 2 quilos de alimentos, que serão repassados para entidades da cidade. Outra ação importante acontecerá nos ares. Todos os pilotos vão decolar com sementes de árvores nativas do cerrado, que serão lançadas durante o voo com o intuito de contribuir com nascimento de novas árvores na região”, completa.

As provas de triangulação serão realizadas entre os dias 7 e 9, nas categorias Open, Serial, Sport e Feminino. No dia 10, acontecerá o Cross Country Golden Voo, com premiação por categoria. As inscrições devem ser feitas no site da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL) e pilotos inscritos no Brasileiro/2022 têm desconto de 50% no valor da inscrição. O evento tem entrada franca e atrações especiais para toda a comunidade de Araxá.

Álvaro Rezende, da área de Relacionamento com a Comunidade da CBMM, comenta a relevância do evento. “Para nós, é uma satisfação muito grande colaborar para o retorno do campeonato de voo livre para Araxá. Um evento que congrega atletas, seus familiares e expectadores de todas as idades da comunidade local, além de valorizar a beleza da região e movimentar a cidade, que fica repleta de visitantes. Acreditamos no esporte como agente transformador e que promove empatia e o convívio coletivo.”

Para o prefeito de Araxá, Robson Magela, o evento irá fomentar o esporte e o turismo na cidade nos próximos dias. “O Open de Voo Livre é uma competição tradicional que está sendo retomada em Araxá depois de muitos anos. É mais um evento que temos o orgulho de receber em 2022 e que a Prefeitura de Araxá não pensou duas vezes em apoiar, pois fomenta o esporte, o turismo, o lazer e a economia, tudo isso aliado ao maravilhoso cenário do Horizonte Perdido. A nossa cidade ganha muito com isso e desejamos a todos um excelente campeonato.”

Programação

Rampa 1 – Restaurante e Quiosque

Rampa 2 – Mini Praça de Alimentação, food trucks, barracas gastronômicas e música ambiente.

7/9

11h às 15h – Decolagens

Música ambiente

17h às 20h – Sunset com DJ Givago Leite

8/9

11h às 15h – Decolagens

Música ambiente Até às 18h

17h às 20h – Sunset com DJ Givago Leite

9/9

11h às 15h – Decolagens

Música ambiente Até às 18h

10/9

11h às 15h – Decolagens

Música ambiente Até às 18h

19h às 21h – Festa de Premiação (com a banda Mama Jama)

21h às 24h – DJ Givago Leite

Dia 11/9

11h às 17h – Decolagens

Música ambiente Até às 18h

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e esportivo nos locais onde atua, buscando beneficiar essas comunidades e auxiliar na formação das próximas gerações. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center

