CBMM e SENAI de Araxá abrem inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2023

A CBMM abre as portas para a próxima geração de profissionais, oferecendo oportunidades de capacitação e desenvolvimento para jovens em diversas áreas, por meio do seu Programa Jovem Aprendiz 2023. A iniciativa acontece em parceria com o SENAI de Araxá.

As inscrições iniciam no próximo dia 14 e seguem até 30 de dezembro. Os interessados podem se candidatar às vagas pelo site Vagas.com. Serão 60 vagas direcionadas aos jovens de 18 a 21 anos, e 11 meses, de idade, que residem na cidade de Araxá.

O programa, que possui duração de 1 ano e 6 meses, prevê a capacitação técnica nas áreas Administrativa, Operação e Manutenção. Os cursos ofertados são: Aprendizagem Industrial em Processos Administrativos; Aprendizagem Industrial em Operador de Produção – Mineração; Aprendizagem Industrial em Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais.

De acordo com Tamara Vieira, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBMM, “por meio do programa, a companhia contribui para o crescimento e desenvolvimento dos jovens profissionais e incentiva a construção de suas carreiras, potencializando cada talento na construção de um futuro profissional”.

Entre os requisitos para se candidatar às vagas, também estão: Ensino Médio completo ou estar cursando o último ano; ter disponibilidade no período da manhã; não ter sido aprendiz da CBMM em oportunidades anteriores; não estar com CPF vinculado ao curso de Aprendizagem Industrial no SENAI, atualmente; e não ter cursado o mesmo curso de Aprendizagem Industrial, anteriormente.

Para Jefferson Cordeiro, diretor do SENAI de Araxá, “um dos processos mais importantes para a transformação da carreira de um jovem, sem dúvidas, é a aprendizagem. Essa iniciativa tem o objetivo de capacitar novos profissionais e oferecer a eles o desenvolvimento técnico para que possam atuar em diferentes áreas”.

A princípio, os jovens deverão fazer a inscrição online. Logo depois, passarão pelas etapas de avaliação, com provas de Português e Matemática, dinâmica em grupo com o RH da CBMM e o SENAI, dinâmica em grupo com gestores da companhia e, por fim, o processo admissional.

Serviço

Inscrições: https://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=2465311&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D2465311%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1366

Período: 14 a 30 de dezembro de 2022

Número de vagas: 60

Duração: 1 ano e 6 meses

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção de materiais avançados com Nióbio por diversas indústrias. Para mais informações, visite o media center.