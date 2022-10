CBMM em parceria com o SEST/SENAT anuncia cursos de qualificação de mão de obra

Estão abertas as inscrições para os cursos da CBMM de qualificação de mão de obra, oferecidos pelo SEST/SENAT de Araxá em parceria com a CBMM, por meio do Programa de Qualificação Profissional gratuito. O objetivo é que os alunos possam se capacitar profissionalmente para futuras oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 1º de novembro, via internet, no site https://www.sestsenat.org.br/cursos.

Os candidatos devem ter idade igual ou superior a 18 anos e residir em Araxá ou em uma das cidades da microrregião (Campos Altos, Ibiá, Nova Ponte, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Sacramento, Santa Juliana e Tapira). Os candidatos classificados serão informados no dia 4 de novembro de 2022, para o início do primeiro curso na semana seguinte, dia 7 de novembro.

Thiago Amaral, gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico da CBMM, fala da contribuição para a comunidade local. “Esta parceria com o SEST/SENAT garante mais conhecimento e autonomia para a comunidade de Araxá e impulsiona o desenvolvimento social e econômico da nossa região.”

A coordenadora de Desenvolvimento Profissional do SEST/SENAT, Marilia Brasileiro, também reforça a importância da capacitação local. “A parceria firmada entre o SEST/SENAT e a CBMM é extremamente significativa e importante no sentido de oferecer a capacitação necessária para a profissionalização da comunidade araxaense e preencher as vagas disponíveis no mercado de trabalho, valorizando a população local e melhorando a qualidade de vida da população.”

Os cursos a serem ministrados são:

Básico para Operador de Retroescavadeira (03 e 04/11/22)

Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Cargas Indivisíveis e Outras – capacitação (07 a 12/11/22)

Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Cargas Indivisíveis e Outras – aproveitamento MG (28 e 29/11/22)

Básico para Operador de Munck Guindaste Hidráulico Articulado (16 e 17/11/22)

NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (18/11/2022)

Operador de Escavadeira Hidráulica (24 a 26/10/22, 31/10/22 e 01/11/22)

Operador de Pá Carregadeira (22 a 26/11/22)

Atualização para Condutores de Veículos de Cargas com Blocos de Rochas Ornamentais e Outras cujo Transporte seja Objeto de Regulamentação Específica pelo CONTRAN (01 e 02/12/22)

Os cursos regulamentados pelo DETRAN serão ministrados por web aulas com encontros síncronos. As aulas práticas serão realizadas aos sábados, nos turnos da manhã e da tarde.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e esportivo nos locais onde atua, buscando beneficiar essas comunidades e auxiliar na formação das próximas gerações. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center