CBMM promove Workshop de Qualificação de Fornecedores

A CBMM, com o objetivo de potencializar o desenvolvimento socioeconômico e as oportunidades no município de Araxá, por meio da priorização da contratação da mão de obra e fornecedores locais, irá promover o Workshop de Qualificação de Fornecedores. O evento é aberto ao público e acontecerá no próximo dia 22 de setembro, no SEST SENAT (Av. Ministro Olavo Drummond, 2400 – São Geraldo), das 8h30 às 17h30. As vagas são limitadas.

O Gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CBMM, Thiago de Souza Amaral, reforça a relevância do Workshop. “O desenvolvimento de práticas de gestão empresarial dos fornecedores locais é importante visto que a formalização adequada é um pré-requisito para as contratações por parte da CBMM e de suas subcontratadas. Diante disso, é de extrema relevância que os fornecedores locais se tornem competitivos e estejam capacitados e qualificados para atender às demandas da companhia e, também, de outras empresas da cidade e região.”

As inscrições deverão ser feitas entre os dias 13 e 20 de setembro, pelo link do evento: https://cbmm.com/pt/Workshops/workshop-cbmm-programa-de-qualificacao-de-fornecedores

Serão contempladas as seguintes áreas de atuação: obras civis, locações, mecânica e elétrica, e o conteúdo programático do workshop irá abordar os seguintes temas:

Empreendedorismo e inovação, qualidade e produtividade; marketing; gestão financeira e de pessoas – palestrante: Alice Salvo Sosnowski

Compliance em empresas – palestrante: Gabriela Pegassini (CBMM)

Aspectos gerais da relação contratual de prestação de serviços/fornecimento

– palestrante: Daniel Ber Cukier (CBMM)

ACIA – apresentação plataforma UNIACIA – palestrante: Kamila ACIA

Cadastro de Fornecedores – palestrante: Esther (CBMM)

Sistemas CBMM para fornecedores (Ariba / Bancodoc) – palestrante: Mariane Rezende (CBMM)

O Workshop é a terceira etapa do Programa de Qualificação Profissional e Oportunidades para Mão de Obra e Fornecedores Locais, promovido pela CBMM. A iniciativa irá contribuir para novas oportunidades de trabalho e renda e o fomento da cadeia produtiva local, ampliando a capacidade de empregabilidade da população residente e o consequente aquecimento da economia de Araxá e região.

Sobre a CBMM

A CBMM é líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio e está no mercado há mais de 60 anos. A CBMM está sediada no Brasil, com subsidiárias nos Estados Unidos, Holanda, Singapura e Suíça e escritórios de representação na China. A CBMM fabrica e fornece produtos de Nióbio e desenvolve tecnologia relacionada a aplicações de produtos de Nióbio para os setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. A CBMM, historicamente, possui uma capacidade de produção que supera a demanda global por produtos de Nióbio. A empresa conta com robusta infraestrutura logística em todos os continentes, atendendo mais de 400 clientes em 50 países. Seu modelo de negócios é pautado por uma sólida governança corporativa e baseia-se na garantia de oferta, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com os mais renomados centros de pesquisa do mundo.

