CBMM realiza obras de revitalização na Avenida das Bandeiras e portaria principal

Sempre em busca de melhoria contínua, a CBMM iniciou obras de adequação na portaria principal do complexo industrial da companhia, em Araxá (MG). O projeto foi desenvolvido com o propósito de melhorar o acesso de colaboradores, diretos e terceiros, prestadores de serviços e visitantes, aumentando a segurança e a agilidade no trânsito.

As obras serão realizadas em três etapas, que contemplam: ampliação da faixa de circulação; construção de desvio e de nova faixa de circulação para acesso à Portaria de Terceiros; construção de ciclovia; reforma do estacionamento externo; implantação de estrutura modular; construção de área de espera para veículos pesados, e instalação de nova balança rodoviária, para triagem, com acesso exclusivo para veículos pesados e ônibus.

Com uma extensão de aproximadamente 1,5 km, as obras têm conclusão prevista para dezembro de 2023. Ao longo da execução de todas as etapas, que serão realizadas em dois turnos, estarão envolvidos diretamente mais de 250 colaboradores e mais de 15 fornecedores. “Esta obra é de suma importância para os processos da empresa. Ela irá garantir também maior conforto e segurança para todos que acessam o nosso Complexo Industrial”, comenta Gabriel Gomes, supervisor de obras da CBMM.

“E para que possamos concluir a obra dentro do prazo, principalmente prezando pela segurança de todos os envolvidos, algumas dicas são fundamentais. Devemos respeitar a sinalização do local da obra, o limite de velocidade máximo e redobrar a atenção ao transitar pela via, pois nesses próximos meses teremos interdições e tráfego intenso de máquinas e colaboradores na pista”, complementa Gabriel.

A Avenida das Bandeiras terá, também, acesso exclusivo para atletas e será totalmente recuperada com paisagismo, iluminação, nova sinalização e com a reposição de todas as bandeiras. O novo layout da portaria irá possibilitar a separação dos acessos de veículos leves e pesados, dando fluidez ao trânsito e ao processo de entrada e saída de produtos na CBMM, proporcionando mais segurança a todos os usuários.