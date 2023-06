CBMM recebe licença para implantação da nova estrutura de disposição de rejeitos

A CBMM acaba de receber a licença do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) para a implantação da nova estrutura de disposição de rejeitos na planta de Araxá, em Minas Gerais. A informação foi repassada à imprensa local na manhã desta quarta-feira (31/05), durante o Encontro com a Imprensa 2023, evento realizado anualmente pela Companhia com os veículos de comunicação do município.

Com as melhores práticas aplicáveis e tecnologias disponíveis, a nova estrutura garante a continuidade das operações da CBMM em Araxá. Desde o início de suas operações, a Companhia investe em processos que aprimoram constantemente a gestão de segurança das estruturas e reforçam o relacionamento transparente junto aos órgãos ambientais, agentes públicos e comunidade.

Durante o Encontro com a Imprensa, os jornalistas conheceram o Centro de Monitoramento Integrado (CMI) da CBMM, que opera 24 horas por dia, sete dias por semana, para acompanhar cada detalhe das barragens. “Todas passam por verificações e avaliações constantes para melhoria contínua, garantindo, assim, elevados padrões de segurança”, garantiu Marcos Lemos, gerente de Gestão de Barragens da CBMM.

Os jornalistas que compareceram ao evento foram recebidos pelo CEO da Companhia, Ricardo Lima, que falou sobre o cenário atual da empresa e os planos para os próximos anos. Uma das novidades é a construção da planta de produção de óxido de Nióbio, que terá capacidade produtiva de 3.000 toneladas de materiais ativos para baterias, para aplicações em tecnologias de carregamento ultrarrápido e seguro, de alta potência e maior vida útil. “Estamos investindo R$700 milhões neste ano para aumentarmos nossa capacidade produtiva. Os produtos e tecnologias de Nióbio que desenvolvemos aqui em Araxá está em todo o mundo. E isto é um grande orgulho para nós”, afirmou.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios regionais na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa conta com uma frente de Novos Negócios com atuação focada na aceleração da entrada, no mercado global, da tecnologia do Nióbio. Nos últimos 4 anos, a CBMM realizou investimentos estratégicos em empresas como a Echion e Battery Streak visando novos desenvolvimentos em materiais com Nióbio para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias.