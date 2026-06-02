Concursos de Redação e Desenho da Rede Municipal premiam estudantes em parceria com a CIMTB

Com o objetivo de estimular a criatividade, a expressão artística e o interesse pelo esporte, os Concursos de Redação e Desenho mobilizaram estudantes de toda a Rede Municipal de Ensino em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB).

A cerimônia de premiação foi realizada no último domingo (31), na Estância Hidromineral do Barreiro. Os estudantes que conquistaram o primeiro lugar em cada categoria receberam bicicletas como prêmio. Já os demais classificados foram contemplados com kits especiais. A iniciativa valoriza o talento dos alunos e incentiva a reflexão sobre temas relacionados ao esporte, à qualidade de vida e à cidadania.

O concurso envolveu mais de 7.500 alunos de 28 instituições de ensino, incluindo escolas municipais e estaduais. Entre as unidades participantes, a Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite foi a que mais se destacou, com três premiações. Em seguida, a Escola Municipal Auxiliadora Paiva conquistou dois prêmios. As escolas Manoela Lemos, Alice Moura, Padre João Botelho, José Bento, Antônio Augusto de Paiva, Aziz J. Chaer, CESU Padre Evaristo e Leonilda Montandon também tiveram estudantes premiados.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destacou a importância da iniciativa.

“Esses concursos fortalecem o aprendizado, incentivam a criatividade e mostram o quanto nossos estudantes são capazes de produzir trabalhos de grande qualidade. É uma ação que une educação, esporte e cidadania”, afirma.

RESULTADOS

Categoria Desenho – PCD

1º lugar: Anny Izabelly Silva Belizário – Romália Porfírio de Azevedo Leite

2º lugar: José Lemos Neto – Padre João Botelho

3º lugar: Sther Victória de Souza Alves – Auxiliadora Paiva

Categoria Desenho – Ensino Fundamental Inicial

1º lugar: Miguel Iago Zviergikoski – Auxiliadora Paiva

2º lugar: Lucas Gabriel Moreira de Melo – Manoela Lemos

3º lugar: Lhainny Gabrielly Alves Santos – Romália Porfírio

Mérito: Ryan Chineyder Silva e Corrêa – Alice Moura

Produção de Texto – Poema/Poesia (6º ao 9º ano)

1º lugar: Kemely Vitória Batista de Jesus – José Bento

2º lugar: Isabelle Batalha da Silva – Antônio Augusto de Paiva

3º lugar: Marco Antônio Alves Cervato – Aziz J. Chaer

Produção de Texto – EJA

1º lugar: Rafael Barbosa – Romália Porfírio de Azevedo Leite

2º lugar: Ana Vitória Martins Messias – CESU Padre Evaristo

3º lugar: Laura Eduarda dos Reis do Prado – Leonilda Montandon