CBMM reforça movimento Todos Pela Saúde com doação de R$ 5 milhões

A CBMM amplia suas ações de combate ao coronavírus e passa a fazer parte do movimento Todos pela Saúde, com doação de R$ 5 milhões, que serão destinados às iniciativas de saúde pública no país. O movimento reúne esforços de empresas de diversos segmentos.

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a companhia já doou mais de R$ 16 milhões a ações de enfrentamento à Covid-19. Em parceria com a FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), a CBMM dispôs de R$ 5,5 milhões para a compra de respiradores e outros equipamentos para hospitais mineiros. Recentemente, apoiou, com R$ 500 mil, o Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês para melhorar a capacidade de atendimento do Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, e destinou 10 mil máscaras de proteção à Santa Casa de Misericórdia, também na capital paulista.

Para dar suporte às iniciativas de saúde em Araxá (MG), local em que a sede e planta industrial da empresa estão instaladas, foram doados outros R$ 5 milhões aos Fundos do Idoso e da Criança. Além disso, a companhia enviou para a Secretaria de Saúde um total de 13 mil testes para a detecção da COVID-19, sendo 7 mil RT-PCR; e cerca de 2,5 mil EPIs (equipamentos de proteção individual) para uso dos profissionais de saúde da cidade.

Internamente, a CBMM adota todas as medidas para garantir a saúde e segurança dos seus funcionários e terceiros. A companhia reforça seu compromisso com o Brasil, com o estado de Minas Gerais e a cidade de Araxá.