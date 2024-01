Cefet-MG oferece vagas de Graduação em Araxá

Está disponível o edital que rege o processo seletivo para preenchimento de 912 vagas em cursos de graduação do CEFET-MG pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2024. O período para se inscrever será de 22 a 25 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Em Araxá, as oportunidades são para os cursos de Engenharia de Automação Industrial e Engenharia de Minas, totalizando 80 vagas.

Somente podem concorrer aqueles que tiverem concluído o Ensino Médio ou curso equivalente. É necessário que o candidato crie uma conta com senha na Plataforma Gov.br para ter acesso ao Sistema Eletrônico da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve) da Instituição.

As vagas são divididas em, pelo menos, 50% com acesso pelas modalidades do Sistema de Reserva de Vagas (SRV) e o restante pela Ampla Concorrência (AC). Todas as vagas do SRV serão destinadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no resultado de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. A partir desse parâmetro, as vagas são subdivididas por critérios de renda, cor/etnia (pretos, pardos, indígenas, quilombolas) e pessoas com deficiência

O resultado da chamada regular será publicado no dia 30 de janeiro, no site do SiSU e da Copeve.

Novo curso: Engenharia Civil

Este ano, o CEFET-MG realiza o processo seletivo, pela primeira vez, para o curso de Engenharia Civil em Araxá com 40 vagas. As inscrições podem ser feitas entre 16 e 28 de janeiro no site da Copeve e, como no processo seletivo regular, somente podem concorrer os candidatos que tiverem concluído o Ensino Médio ou curso equivalente.

Para o ingresso no novo curso, a seleção será diferente: podem participar os candidatos que realizaram uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021, 2022 ou 2023). Serão consideradas somente as edições em que o candidato tenha comparecido a todos os dias de prova. Caso tenha participado de duas ou das três edições consideradas para a seleção, e comparecido a todos os dias de prova, será considerada a maior nota final obtida dentre as edições. O resultado preliminar vai ser divulgado no dia 29 de janeiro, no site da Copeve.