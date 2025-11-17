Cefet oferta mais de 390 vagas em cursos gratuitos de graduação com oportunidades para Araxá

Estão abertas as inscrições, de 17 de novembro a 1º de dezembro de 2025, para candidatos a vagas remanescentes nos cursos de graduação da Cefet (MG). São oferecidas 86 vagas para reopção de curso, 96 para reingresso, 113 para transferência e 98 para obtenção de novo título, totalizando mais de 390 oportunidades, com ingresso previsto no 1º semestre de 2026.

Para os residentes em Araxá e região, essa é uma excelente chance de entrar em cursos gratuitos em uma instituição federal.

A modalidade de reopção de curso destina-se aos alunos já matriculados nos cursos de graduação da Cefet (MG) que desejam mudar para outro curso.

destina-se aos alunos já matriculados nos cursos de graduação da Cefet (MG) que desejam mudar para outro curso. A de reingresso é voltada para estudantes que trancaram ou abandonaram os estudos na instituição e querem retomar o vínculo acadêmico.

é voltada para estudantes que trancaram ou abandonaram os estudos na instituição e querem retomar o vínculo acadêmico. Para a comunidade externa, a transferência permite que alunos de outras instituições (nacionais ou estrangeiras) entrem para concluir o curso na Cefet (MG).

permite que alunos de outras instituições (nacionais ou estrangeiras) entrem para concluir o curso na Cefet (MG). Já a obtenção de novo título é voltada para pessoas que já possuem curso superior e pretendem realizar um novo por meio de processo seletivo simplificado.

Os candidatos devem ler atentamente os editais, inscrever-se e acompanhar todas as etapas no site da Coordenação de Processos Seletivos da Cefet (MG) (COPEVE).

Essa oportunidade é particularmente relevante para Araxá, uma vez que facilita a ampliação das opções de educação superior para os jovens da cidade e da microrregião.