Cefet têm vagas para formados em Educação Física, Engenharias e Química

Os campi de Araxá, Nova Suíça (Belo Horizonte) e Varginha estão com vagas abertas para professores substitutos. Em Araxá, há uma vaga para o Departamento de Eletromecânica, em que o candidato deve ter formação em Engenharia de Controle e Automação, com mestrado ou doutorado na área. Da mesma forma, Varginha conta com uma vaga, mas para licenciados em Educação Física, com especialização, mestrado ou doutorado. Para a capital, são quatro vagas, sendo uma para o Departamento de Química e outras três para o Departamento de Eletrônica e Biomédica. As inscrições vão até 18 de maio, com exceção da vaga para Varginha, que termina no dia 16.



A seleção vai se dar de maneira totalmente remota, levando em consideração análise de currículo Lattes, prova escrita e/ou didática, seguida de arguição oral e/ou entrevista.



A remuneração varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, dependendo do grau de instrução do candidato selecionado e da carga horária assumida.



Leia os editais e saiba quais disciplinas os selecionados vão lecionar.



Edital 50/2021 (Araxá)

http://www.segep.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/177/2021/05/Edital_50_2021.pdf

Edital 51/2021 (BH, Departamento de Química)

http://www.segep.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/177/2021/05/Edital_51_2021.pdf

Edital 54/2021 (Varginha)

http://www.segep.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/177/2021/05/Edital_54_2021.pdf

Edital 55/2021 (BH, Departamento de Eletrônica e Biomédica)

http://www.segep.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/177/2021/05/Edital_55_2021.pdf

