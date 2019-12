Cem mil pessoas participaram das atividades do FestNatal Araxá em 2019

Todo lugar foi palco: o Teatro Municipal, a praça Governador Valadares, o calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, as instituições, o shopping, os bairros, o Expominas; enfim, em todos os cantos da cidade um espetáculo de cultura. O FestNatal Araxá foi encerrado nesta segunda-feira (23) com a marca de cem mil participantes em 23 dias. Um sucesso, segundo a organização.

“Propomos neste ano o crescimento do projeto e tivemos um momento de acerto. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de vir, muitas voltaram porque perceberam que era uma estrutura maior, diferenciada. Nós também trabalhamos mais e o resultado foi muito positivo em termos de segurança e conforto”, destaca Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia.

A mudança de local do palco principal para o Expominas foi uma aposta ousada mas que, ainda de acordo com a organização, proporcionou à comunidade um redimensionamento do evento. “O FestNatal é um projeto muito mais amplo que uma arena de shows. Esse ano, nós conseguimos trazer muito mais atrações, sempre focando nesse objetivo que é mostrar a arte e a cultura dando acesso a todas as pessoas, em todos os cantos”, ressalta Régia.

Somadas, foram mais de 200 apresentações no período. Além de atrações nacionais e internacionais, o festival abriu espaço para os grandes nomes da arte local nos mais diversos estilos. “É um incentivo ver o grande público da cidade prestigiando os artistas da terra e é bom saber que o FestNatal sempre tem espaço pra gente. Agora é se preparar para o próximo ano”, diz o músico Rafael Borsato.

O encerramento das apresentações, no entanto, não significa o fim do projeto. O maior legado do Festnatal Araxá pode ser percebido durante todo o ano. “A gente tem a convicção que não adianta só o FestNatal acontecer, ele tem que ser vivo fora do mês de dezembro e isso é uma realidade. Foi a partir do Festnatal que inúmeras escolas de dança se aprimoraram, novos grupos cênicos surgiram e outras dezenas de cantores que começaram aqui hoje já são reconhecidos nacionalmente. O palco, a estrutura que existe para uma atração internacional é a mesma que preparamos para os cantores de Araxá e os aprendizes”, ressalta.

Este ano um livro também fica como herança da edição de 2019. A obra da autora mineira Érica Toledo foi distribuída durante o FestNatal e, em breve, também estará disponível em bibliotecas e escolas públicas. “O livro ‘A espera do Natal’ vai ser trabalhado ao longo do ano. Os alunos vão lendo cada crônica e vão também colorindo para que quando chegar o Natal eles já estejam prontos conhecendo todos os símbolos e a história natalina” ressalta.

Para o público que participou do festival tudo isso se reflete em momentos de diversão e cultura. “Viemos quase todos os dias e pudemos participar de quase tudo: desde as atividades com Papai Noel, aos teatros, as danças, os shows. Gostamos muito. Foi um ano especial mesmo”, conta o recepcionista, Sérgio Machado.

A segunda-feira

O último dia do FestNatal Araxá para muitas crianças foi a oportunidade de dar um “até breve” para Papai Noel. “Pedi um cachorro e um carrinho de brinquedo”, diz William Custódio, de 7 anos.

Papai Noel agora se prepara para a distribuição de presentes. “Anotei todos os pedidos e agora chegou a hora de voltar ao Polo Norte para preparamos tudo para as entregas de Natal” , explica.

Pelo palco principal passaram nesta segunda (23) o grupo Vi-voz, Bia Marchese e Moura Blues. A noite foi marcada também pela apresentação de Diego Figueiredo Trio e Sandra de Sá. Cantora, compositora e instrumentista, Sandra, um ícone da música popular brasileira e da black music mundial embalou o público com seus grandes sucessos. “É sempre bom saber que essas pessoas vêem na minha música representatividade. É fortalecimento. Da mesma forma que eu represento alguém, esse alguém me representa”, diz.

Para a multidão que acompanhou o espetáculo, um presente de Natal. “Foi lindo, me emocionei, relembrei muitas fases da minha vida, dancei. Tô saindo de alma lavada e muito feliz”, diz a dona de casa, Vanusa Caetano.

Maratona FestNatal Araxá

Todas as atividades da Maratona FestNatal Araxá foram gratuitas e abertas ao público. O evento foi uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura com o patrocínio máster da CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração