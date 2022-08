Cemei lança projeto “Tem Novidade na Praça, Dom Pixote Abraça”; iniciativa abre atividades com tema sobre segurança no trânsito

Os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Dom Pixote participaram de uma manhã divertida com aprendizado sobre educação no trânsito, na quinta-feira (25). A unidade iniciou o projeto “Tem novidade na Praça, Dom Pixote Abraça” e convidou os agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Pública para participar da primeira atividade.

A diretora Renata das Graças Batista Lima informa que o projeto foi idealizado com intuito de aproveitar o espaço da praça Dona Pepita, ao lado do Cemei. O local tem parque, quadra de esportes e uma área que abriga atividades recreativas.

O tema trabalhado foi sobre a faixa de pedestres, instalada recentemente nas imediações do Cemei. “Nós atendemos crianças da primeira infância e para desenvolvermos o projeto buscamos o consentimento dos pais para que as crianças pudessem ir à praça. Conversamos com as crianças sobre os cuidados necessários para que pudéssemos sair da escola com segurança e foi muito bom. As crianças adoraram, foi tudo perfeito, uma ação rápida, educativa e divertida”, ressalta a diretora.

O secretário Daniel Rosa destaca que educação no trânsito é uma das competências do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans). “É importante que as crianças aprendam sobre o trânsito e o papel do agente de trânsito nesse contexto. Promovemos campanhas de conscientização com os motoristas e ações de educação com as crianças, possibilitando no futuro um trânsito mais humano e seguro.”

O projeto “Tem novidade na Praça, Dom Pixote Abraça” será promovido durante o segundo semestre. Além da segurança, abordará temas culturais e históricos, sempre envolvendo a comunidade escolar para potencializar talentos.